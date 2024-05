CCOO y UGT se concentran por el séptimo fallecido en accidente laboral este año en Málaga

Los sindicatos CCOO y UGT han celebrado este viernes una concentración por la última víctima mortal en accidente laboral en Málaga, un trabajador de 47 años que perdió ayer la vida al caer de un andamio en una obra de construcción en Torremolinos. Las centrales sindicales han trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del fallecido que, al parecer, cayó al vacío desde la altura de la cuarta planta. La provincia acumula ya siete siniestros mortales por accidente laboral en lo que va de año, según el recuento de los sindicatos.

"La investigación sobre lo ocurrido está siendo realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quien determinará las causas exactas del accidente mortal y las responsabilidades a que hubiera lugar. UGT Málaga denuncia la ocultación de información sobre el suceso a las organizaciones sindicales presentes en la Comisión Provincial de prevención de riesgos laborales de la provincia de Málaga", ha comentado el secretario de organización y salud laboral de este sindicato, Vicente Sandoval.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO Málaga, Lola Segado, ha lamentado la "falta de información" que sufren los sindicatos en torno a esos accidentes por parte de los servicios competentes de la Junta de Andalucía. "No entendemos cómo a los sindicatos no se nos confirma el accidente mortal de un trabajador en la provincia de Málaga.D e esta forma, no podemos acudir al lugar del accidente en el momento en el que ocurre, ni tampoco podemos ayudar a las familias de las personas que fallecen, ha lamentado.

Segado señala que, por la información que manejan (pero sin confirmación oficial por parte de los técnicos de la Junta, este último siniestro registrado en Torremolinos ha sido un accidente "traumático", "perfectamente evitable y previsible". CCOO insta a las empresas a que “prioricen la prevención en el trabajo” y ha advertido a los empresarios que “la prevención no es un gasto sino una inversión, y además, con ella, se salvan vidas”.

Vicente Sandoval, de UGT, y Lola Segado, de CCOO, atienden a los medios este viernes en Málaga. / L. O.

Sanvodal, de UGT opina que el fallecimiento de este trabajador en el lugar de trabajo "solo ha podido producirse por la falta de medidas de protección que hubiera evitado este fatal desenlace".

"Sin los medios de protección adecuados no debe realizarse actividades en altura. Nuevamente, un trabajador que salió de su casa a buscarse la vida, ha encontrado la muerte en su lugar de trabajo por carecer de los medios de protección adecuados", ha apuntado.

UGT sostiene que el Plan de Choque para reducir la siniestralidad en Andalucía, firmado el 1 de agosto de 2023, y que próximamente va a caducar, "ha demostrado ser incompetente para lograr el objetivo que se marcó".

En cuanto a las cifras de siniestralidad laboral en la provincia, los datos más actualizados que ofrece la Junta de Andalucía datan del mes de marzo, con un total de 4.636 accidentes laborales. De ellos, 4.576 han sido leves, 57 graves y 6 mortales, a los que hay que añadir el ocurrido ayer en Torremolinos.