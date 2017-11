Barbarela ya tiene cubiertas las citas de 2018 para problemas de columna

El colapso que sufre el CARE San José Obrero, conocido como Barbarela, ha hecho que el área de columna, perteneciente a Traumatología, ya tenga la agenda de 2018 completa. Es decir, no cuenta con ningún hueco para los que necesiten concertar una cita y solo hay espacio para posibles casos urgentes o preferentes. Un área que trabaja todo lo relacionado con la columna como pueden ser tratamientos de la Clínica del Dolor, lumbago o hernias discales no operables, entre otras dolencias.

El sindicato UGT denuncia la situación que vive el centro hospitalario y asegura que no es la única especialidad que se ve salpicada por este problema que se genera en la segunda cita que requiere el paciente con el especialista y que no está sujeta a ningún decreto. En Cardiología, la cita se consigue en un plazo de siete meses y la valoración del cirujano en medio año. Unos tiempos que se superan en ciertas pruebas diagnósticas. Es el caso de los electromiogramas que llevan a cabo en Neurología y que tienen una demora de un año.

Otro de los problemas que pone sobre la mesa el sindicato es el tiempo de espera que pasan los pacientes en la estancia de «cita previa». Con una media de 60 números por delante y colas de entre dos y tres horas, los pacientes no resuelven los problemas que plantean al personal administrativo -tres personas- y solo consiguen un documento en el que verifica que se les sella y figura que han reclamado. Un servicio al que acuden cuando quieren saber cuándo podrán obtener cita al estar fuera de plazo o no tener información al respecto. Asimismo, el sindicato reclama que el personal administrativo no se cubre y son los propios empleados los que deben llevar a cabo ese trabajo o se queda sin solventar.

El hospital, por su parte, asegura que las agendas no están cerradas y la dirección ha autorizado la contratación de nuevos profesionales para incorporarlos lo antes posible a Traumatología.

Asimismo, detalla que el centro trabaja en un plan conjunto de coordinación entre atención primaria y las distintas especialidades del hospital para reorganizar agendas y mejorar los tiempos asignados para las consultas, debido a la alta demanda asistencial que registran.

Tras un año sin nadie que atendiera en el punto de información del hospital, desde inicios de noviembre el centro ha reactivado ese servicio, como ha comprobado UGT. Un servicio que se une a los otros tres puestos para gestión de citas en el área de atención al ciudadano, lo que ha contribuido a agilizar la atención a los usuarios, según informó el hospital.