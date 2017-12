IU propone que la avenida de Carlos Haya se llame Camino de Antequera

Málaga para la Gente va a intentarlo otra vez. Si en la pasada Comisión de Cultura consiguió que se aprobara el cambio de nombre de la Avenida Carlos Haya por la de "4 de diciembre de 1977", una propuesta que luego echaron para atrás el PP y Ciudadanos en el pleno, la edil Remedios Ramos, viceportavoz de la federación de izquierdas, pide que esta arteria tan vital para la ciudad se llame Camino de Antequera, como se conoce popularmente entre los malagueños y denominación oficial desde 1782. La propuesta la llevarán a la Comisión de Cultura de la próxima semana.

Según explica Ramos en su moción, el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace ya una década, impone a las administraciones públicas la obligación de retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura. Ya hay jurisprudencia al respecto, dado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que ese artículo es de obligado cumplimiento y ciudades como Valladolid, León o Palencia han sido "denunciadas" y condenadas por oponerse al cambio de nombres.

"Está claro que mantener la denominación Carlos Haya es un incumplimiento flagrante de la Ley de Memoria Histórica, puesto que se trata de un destacado aviador fascista sublevado contra la República, especialmente conocido por su participación en los principales actos de guerra del Movimiento Nacional, incluidos bombardeos y ametrallamientos sobre población civil, con más de 300 servicios de guerra en los diecinueve meses que pudo combatir, hasta su muerte", subraya Ramos, quien añade que ciudades como Madrid y Bilbao han cambiado los nombres de las calles que rendían honor al piloto sublevado. También se hizo lo mismo con el Hospital Regional. "El equipo de gobierno no puede poner como una excusa para incumplir la Ley de Memoria Histórica que está a la espera de un informe de la UMA", dice y recuerda que en una década sólo se han cambiado los nombres de cuatro vías denominadas como los principales generales sublevados (Mola, Franco, Sanjurjo y Queipo de Llano).

"La denominación que proponemos es la que esa vía malagueña tuvo tradicionalmente desde 1782, durante más de dos siglos, el Camino de Antequera, antes de que en los años 40 la dictadura decidiera cambiar el nombre", explica la concejala. Ese nombre obedece a que en 1782 Carlos III financió las obras para lograr que llegara agua corriente a la ciudad (el Acueducto de San Telmo) y nuevos accesos desde la capital al interior de la península, "el conocido desde entonces durante siglos como Camino de Antequera, que tuvo cuerpo y alma, e ilustres apellidos de la vida política, social, cultural y religiosa de Málaga vivieron allí". Además, su denominación dio nombre a la barriada.

"Esta medida no supondrá ningún coste para las arcas municipales más allá de las placas de señalización, lo que supone un escaso gasto. Tampoco existe ningún perjuicio ni burocrático, ni económico ni a las personas ni a los establecimientos que se encuentran en dicha avenida, ya que como es natural durante un tiempo coexistirían a efectos administrativos y de correos ambos nombres", aclaran. Es más, insisten en que hay otros precedentes, como el cambio de la glorieta Al-Thani o la proposición para llamar a una calle de la ciudad Guardia Civil.