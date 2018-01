´Málaga se pone el disfraz´, literatura para el Carnaval

La presentación oficial del libro tendrá lugar el próximo sábado, a las 12.00 horas, en la Sociedad Económica de Amigos del País

­Ediciones del Genal acaba de publicar Málaga se pone el disfraz, un libro que recoge 12 relatos sobre el Carnaval en la ciudad, cuentos elaborados por el profesor de Lengua española y laureado autor de murgas y comparsas Sergio Lanzas, la periodista y profesora de Lengua María Antonia Delgado y el periodista y escritor José Antonio Sau. La obra está ilustrada por Juan Antonio Luna Osorio, ha sido prologada por el poeta y estudioso de la fiesta de Don Carnal David Delfín y será presentada este sábado, 13 de enero, a las 12.00 horas en la Sociedad Económica de Amigos del País.

«No existía en Málaga ninguna publicación que haya hecho literatura sobre el Carnaval y queríamos ser pioneros, es un regalo para los carnavaleros y para los amantes de la literatura, porque los relatos están ambientados en Málaga y en el Carnaval. La fiesta está madurando en Málaga y esto hacía falta, que alguien hiciera literatura sobre el Carnaval y la riquísima cultura que este tiene y que requiere, por cierto, de más atención de las élites culturales», dice Sergio Lanzas, mientras que María Antonia Delgado recalca que ella ha vivido la fiesta desde dentro y ahora «tengo la oportunidad de fantasear y convertir aquello de lo que he sido testigo, vivencias muy intensas, en relatos. Queremos llegar al público carnavalero y a los que no lo son para que conozcan la riqueza de la fiesta, no es algo exclusivo de un grupo de personas».

Delgado destaca que sólo cuando te acercas al Carnaval «descubres la fiesta, que tienen un gran potencial y el libro, precisamente, quiere contribuir a aumentar ese potencial». Lanzas, por su parte, insiste en que los que ya lo han leído se quedan sorprendidos y lo devoran, «y existe unanimidad en que está bien retratado el Carnaval, son historias humanas que suceden en el Carnaval». Delgado, por su parte, señala que «a la gente le ha sabido a poco y ya nos piden una segunda parte, se han enganchado, y muchos carnavaleros se sienten identificados con algunas partes del libro, así que misión cumplida. Quienes no son carnavaleros me han dicho que esto no es sólo Carnaval, hemos jugados con las dos cosas para que el libro llegue a un público amplio».

María Antonia Delgado, quien está en posesión del escudo de oro de la Fundación del Carnaval tras una dilatada experiencia periodística retransmitiendo el concurso, afirma que tenía cierto miedo sobre cómo iba a recibirse el libro, «pero el respeto es muy grande, les gusta, y ya nos piden una segunda parte», mientras que Lanzas aclara que la idea es contribuir a enaltecer el Carnaval malagueño. Ambos destacan el magnífico prólogo del gran poeta David Delfín, un estudioso de la fiesta.