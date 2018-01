La oposición exige la dimisión de Marina Bravo en la Diputación

El supuesto fraccionamiento de contratos para beneficiar a la empresa de su cuñado ha puesto de acuerdo a todos los partidos de la oposición en la Diputación. Unanimidad, en este caso, para pedir la dimisión de la actual diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, al considerar que la responsable de este área no ha actuado de la manera correcta. Independientemente de si ha quebrantado o no el régimen de incompatibilidades, duda que no existe para el PSOE, el resto de partidos con representación considera que en las sucesivas adjudicaciones se ha prescindido de la consideración ética imprescindible cuando se otorgan trabajos con dinero público. Según lo expuesto por el PSOE, entre los años 2015 y 2017, la empresa del cuñado de Bravo, Tuimagina, habría facturado casi 190.000 con el área que dirige la diputada popular.

Gonzalo Sichar, portavoz de Cs, formación que apoya al actual equipo de gobierno, manifestó a este periódico que muchos de los trabajos otorgados a Tuimagina representan un claro caso de «fraccionamiento de contratos». Destacó, especialmente, las asignaciones que se producen el pasado 27 de octubre de 2017, con sendos «planes de dinamización turística para el municipio de Júzcar». Ambos, al borde de la cantidad que obliga a convocar un concurso público. «Es un ejemplo muy burdo», sentenció Sichar, asegurando que necesita recabar más información para fijar una postura definitiva. «Necesito analizar todavía alguna documentación, pero no está descartado que vayamos a pedir la dimisión de Marina Bravo».

El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, aseguró que «este asunto no es algo que nos sorprenda». «Para nosotros, no es un problema que haya un familiar trabajando en esa empresa, es el fraccionamiento de los contratos», apuntilló Ahumada, en este sentido, que «si es la mejor empresa, no tendría problema en ganar el concurso». «Apoyamos la solicitud de dimisión», sentenció Ahumada. La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, no mostró duda alguna sobre cuál debe ser el proceder: «Pedimos la dimisión de Bravo. Parece que hay una incompatibilidad, pero aunque no la haya jurídica, una incompatibilidad ética la hay sin duda. Estamos hablando de muchos contratos, algunos fraccionados para no pasar por un concurso público».

Más favoritismos

Este jueves, el PSOE volvió a poner sobre el piso un nuevo caso de favoritismo que habría beneficiado a Tuimagina. En este caso, relacionado con la gestión del portal de medioambiente de la Diputación, Málaga Viva, creado en 2016 con el objetivo de concienciar sobre la sostenibilidad de flora y fauna. El portavoz de los socialistas, Francisco Conejo, aportó pruebas para demostrar que el dominio de la página web (malagaviva.org) está a nombre de Juan de la Cruz Ordoñez, el cuñado de Bravo.

La propia empresa nunca ha escondido que está detrás de este proyecto, aunque los socialistas denuncian que no aparece en el listado de facturas aportadas. «Entre las facturas que el equipo de gobierno del PP en la Diputación ha facilitado al grupo socialista no aparece ninguna en concepto de la web ni del dominio malagaviva.org, así como tampoco de las actividades y las iniciativas vinculadas a este proyecto».

Por su parte, Marina Bravo rechazó las críticas del PSOE sobre el registro del dominio de la web Málaga Viva a nombre de su cuñado y de la empresa de éste asegurando que la institución ya solicitó la titularidad del mismo y está a la espera de la comunicación oficial.