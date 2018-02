Los cocheros piden al alcalde que aclare si quiere coches de caballos

El portavoz de los cocheros de caballos de Málaga, Antonio Domínguez, reclamó ayer al alcalde, Francisco de la Torre, «que diga si quiere los coches o no, y si es que no, que termine de una vez y nos dé una indemnización para una licencia de taxi, para montar un asador de pollos.... para que podamos seguir dando de comer a nuestros hijos», declaró a La Opinión.

El colectivo también reclama al Ayuntamiento que decida cuanto antes el emplazamiento de las nuevas caballerizas, si finalmente apoya la continuidad de este veterano oficio. Como destacó Antonio Domínguez, los cocheros descartan que la Ciudad del Caballo vaya al polígono Guadalhorce, entre otras razones por la lejanía. «De Teatinos al Centro hay tres kilómetros, desde el polígono Guadalhorce serían cinco, ese sitio es imposible porque serían diez kilómetros entre ida y vuelta, más lo que tiene que trabajar el caballo. Miramos por ellos como nuestros hijos porque son los que nos dan de comer», subrayó.

Para Antonio Domínguez, el sitio ideal fue el primero que planteó el Consistorio, en Los Prados, pero se encontró con la oposición de los vecinos y se descartó. «Nosotros le proponemos en Los Prados, al lado del auditorio. Estaríamos a la misma distancia que ahora, en un sitio maravilloso porque está retirado, al lado de polígonos industriales y por la noche no hay nadie», estimó.

Los conductores de coches de caballos se reunieron el pasado miércoles en las caballerizas de Teatinos, en la calle Mesonero Romanos, un terreno municipal cedido a este colectivo por el Ayuntamiento hace 24 años, para debatir sobre sus problemas. En las cuadras hay unos 70 caballos porque cada cochero tiene dos o tres animales para que sirvan de refresco mientras los otros descansan.

En la actualidad quedan 37 licencias, después de que el año pasado el Ayuntamiento rescatara 18, a 35.000 euros cada una, informa Antonio Domínguez. Un mal negocio para los cocheros, cree el portavoz, que recuerda que los que la vendieron siguen sin trabajo «y encima Hacienda les reclama seis mil y pico de euros».

Además ayer, el colectivo se reunió con la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, para plantearle el problema si la Seguridad Social les exige que se hagan autónomos. «En Sevilla, Córdoba, Granada, Jerez, Ronda, Marbella, no se paga. Esto es una cosa muy antigua que no tiene que pagar autónomo», subrayó y recordó que por el propio ritmo de trabajo, «aquí no tenemos horario fijo, porque un día el caballo está malo, llueve o hay protestas de animalistas y no se puede trabajar. ¿Cómo vamos a pagar como autónomos si trabajamos junio, julio y agosto y con lo que ahorramos pasamos el invierno?», se preguntó.

Con respecto a las protestas vecinales por la permanencia de las cuadras en Teatinos, Antonio Domínguez, pidió disculpas a los vecinos, y recordó que «es el Ayuntamiento el que decide».



Respuesta municipal

La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, declaró ayer a La Opinión que el Ayuntamiento se reunirá de nuevo con los cocheros para conocer si están exentos de pagar la Seguridad Social, como aseguran.

Con respecto al futuro emplazamiento de las caballerizas, subrayó que están estudiando «distintas alternativas» y recalcó: «Estamos buscando una solución, si fuera fácil ya lo habríamos hecho pero estamos en busca de la mejor».