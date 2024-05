Los vinos sin alcohol de las Bodegas Matarromera llegan a 15 establecimientos de Málaga

Bodega Win Sin Alcohol elige Málaga para presentar su nueva e innovadora línea: los vinos sin alcohol. Una gama que pertenece a las Bodegas Familiares Matarromera, que se convierta así en la primera bodega del mundo capaz de desalcoholizar un vino natural hasta un contenido alcohólico de 0%.

Win ofrece una variedad de opciones para todos los gustos y ocasiones, lo que amplía considerablemente las posibilidades a aquellos que no pueden o no desean consumir alcohol, "haciéndoles sentir no sólo incluidos, sino también liberados del alcohol": "Win no sólo se alinea con mi filosofía personal, sino con las necesidades sociales actuales", afirma Beatriz Moro, presidenta de Win sin Alcohol.

Una gama que ya está disponible en 15 restaurantes de Málaga y son:

Vinoteca Buen Vino (Málaga)

Blossom (Málaga)

Limonar 40 (Málaga)

Vinoteca Vino Mar (Málaga)

Chiringuito Las Niñas (Torre de Benagalbón)

Hotel IPV Palace and Spa (Fuengirola)

Paladar Cubano (La Cala del Moral)

Restaurante Pura Sangre (La Cala de Mijas)

Abacería Sabor Ibérico (Fuengirola)

Hotel Rincón del Sol (Rincón de la Victoria)

Restaurante Mi Mundo (Torre del Mar)

Licoteca (Torrox Park)

Restaurante Olé (La Cala de Mijas)

Restaurante Pippo (Algarrobo)

Restaurante La Tierra (Torremolinos)

Tienda de vinos Sierra Almijara (Cómpeta)

¿Cómo nace el vino sin alcohol?

El proceso de elaboración del vino desalcoholizado comienza en el propio viñedo, mediante diferentes tratamientos vitivinícolas para obtener una uva con un bajo grado alcohólico probable y eligiendo el momento adecuado para vendimiar.

Posteriormente, esta uva es sometida a una vinificación que permite obtener un vino de elevada aromaticidad y un grado bajo de alcohol.

Mediante un innovador método realizado en la Bodega Win Sin Alcohol, ubicada en Valbuena de Duero (Valladolid), se separan los aromas y el alcohol del resto de componentes del vino. Se trata de un proceso mediante el cual se minimiza el riesgo de pérdida de componentes aromáticos en el vino y se extraen los aromas y el alcohol.

En este sentido, el vino sin alcohol mantiene todas las propiedades beneficiosas para la salud del vino original, al contener polifenoles, antocianos y antioxidantes.