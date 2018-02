De la Torre insiste en que el hotel del puerto "aportará más que resta"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que el futuro hotel previsto en el puerto de la ciudad «aportará más a la ciudad de lo que pueda restar», por lo que, a su juicio, el proyecto «es interesante» para Málaga. Así lo aseguró De la Torre tras conocerse que el informe de evaluación del impacto del hotel-rascacielos en el muelle de Levante elaborado por Icomos recomiende renunciar a este proyecto, incidiendo en el «impacto irreversible», aunque reconoció que no ha leído el citado documento. Eso sí, volvió a opinar «sinceramente» sobre el proyecto que «le veo más ventajas que inconvenientes». Sobre el impacto ambiental, citó que desde el lugar donde está proyectado hacer el hotel «se ve la propia fachada en sí de La Malagueta y eso es un impacto en horizontal bastante más potente» que el del futuro hotel del puerto, que está en tramitación. También incidió en las «ventajas» del proyecto desde el punto de vista hotelero y de espacio para reuniones, entre otros, lo que, a juicio de De la Torre, «son significativas», afirmando, además, que «captará turismo de calidad y, sin duda ninguna, complementa también mucho el tema de los cruceros que serán de calidad en la medida que está al lado de la estación de cruceros».

Insistió en que «tiene más ventajas que inconvenientes», aunque leerá «con detalle el informe». Al respecto, también recordó que cuando estaba la Torre Pelli de Sevilla en tramitación «hubo algún informe parecido; se hizo y está ahí», aunque no entró en valorar ni calificar «si tiene impacto», señalando, no obstante, que «tiene más altura que lo que va a tener el hotel en Málaga». «Sinceramente lo digo, ese proyecto es interesante para Málaga, veré con todo interés y respeto esa opinión, como es natural, lo que eso pueda ayudar, pero me parece que hay balanceando unas cosas y otras más a favor que en contra», concluyó.

Por su parte, el Colectivo Ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte manifiestó ayer su satisfacción con los contenidos y recomendaciones del informe sobre «el impacto del rascacielos del puerto que, a petición de este colectivo, ha elaborado y presentado el comité nacional de Icomos.

En una nota de prensa, señalan que «los argumentos que se recogen en él ratifican los expresados por numerosos expertos, entidades y colectivos de carácter académico, profesional y cultural de la ciudad de Málaga, así como por los miles de ciudadanos que han mostrado en diversos foros su rechazo al rascacielos».

Este colectivo recuerda Icomos es una organización comprometida con la defensa del patrimonio, sin intereses lucrativos y recuerdan que su participación fue decisiva para la incorporación a la lista de patrimonio mundial de los Dólmenes de Antequera.