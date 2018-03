Málaga es la segunda provincia española que más autónomos genera

Málaga es la segunda provincia de España en la que más está creciendo el empleo autónomo. Según el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, tras los 2.900 nuevos autónomos que se crearon en 2017, la cifra total en la provincia asciende a 112.700, número que sólo supera Madrid. De Lara enfatizó que estos resultados son los efectos de la reforma urgente del trabajo autónomo, promulgada en octubre, la cual evaluaron durante la mañana del martes en la sede de la CEM.

Al acto también acudió el presidente nacional de la ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Lorenzo Amor, quien dató el crecimiento de generación de autónomos de la provincia de Málaga tres puntos por encima de la media nacional, situada en torno al 1%. "Es evidente que este crecimiento tiene mucho que ver con las medidas que han entrado en vigor, como la nueva ley de autónomos", afirmó Amor, quien recordó que son las mujeres quienes más están fomentando este crecimiento.

Del mismo modo, Lorenzo Amor instó a la Junta de Andalucía a amplicar la tarifa plana, con la que los autónomos pagan sólo 50 euros los primeros meses, de 12 a 24 meses. "No puede ser que el autónomo andaluz se trate de forma diferente a uno de Madrid", manifestó el presidente nacional de la ATA con quien también estuvo de acuerdo el presidente de la diputación. "El Partido Popular ha planetado en el parlamento andaluz la posibilidad de ampliar a 24 meses la tarifa plana", afirmó Elías Bendodo, quien se muestró optimista: "Málaga puede acabar el año con entre 3.000 y 4.000 nuevos autónomos".

Andalucía representa el 16% de todos los autónomos de España, según el presidente de la ATA, con un dato que supera los 520.000 empleados autónomos, y es Málaga la que en la actualidad lidera en la comunidad el volumen global de los mismos. "Málaga se ha convertido en este momento en la locomotora de la generación de autónomos en nuestro país", declaró Amor, quien espera otro dato de récord en este mes de marzo, donde se prevé que el sector servicio comience a crecer con la llegada del buen tiempo.

No obstante, Lorenzo Amor recordó que, tras evaluar la situación malagueña, los resultados aclaran que no sólo el sector servicio actúa de motor de la economía. "En Málaga también está la industria, detrás del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) hay muchos autónomos", manifestó Amor, quien también aseguró que en Málaga cada vez hay menos estacionalidad en el mercado laboral. "El número de autónomos se mantiene y se mantiene. Desde hace años no se baja de los 108.000 autónomos", concluyó el presidente nacional de la ATA.