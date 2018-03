Cs exige que se endurezcan las penas a quienes disfrutan maltratando animales

El diputado de Ciudadanos por Málaga Guillermo Díaz ha reivindicado el endurecimiento de las penas por maltrato animal en España y ha considerado que «no es admisible que exterminar a 2.183 animales tenga el mismo castigo que el hurto de una cartera».

«Quien hace daño a un animal y disfruta con ello, puede ser un peligro para la sociedad», ha recordado el diputado, quien ha mantenido recientemente un encuentro con afiliados de la formación naranja en Fuengirola.

Díaz ha repasado la actividad política naranja en el Congreso y ha hecho especial hincapié en el endurecimiento de las penas que prevé el ordenamiento jurídico ante los casos de maltrato animal. Fue precisamente el diputado quien promovió la primera medida que impulsó Cs para favorecer el bienestar animal: la modificación del Código Civil para que los animales no fueran consideradas cosas.

El diputado naranja ha desgranado las claves de la reforma que persigue Cs a nivel nacional: que los animales tengan una protección básica en todo el territorio y que esta cuestión no dependa de las autonomías, que se establezca un registro de infractores, que no se regalen animales en concursos, que no se expongan en escaparates para evitar la compra por impulso, etcétera. «Queremos fomentar las campañas de esterilización y establecer un banco de chips de ámbito nacional. Sin duda, el objetivo último es llegar al sacrificio cero animal», ha asegurado.

Durante el encuentro con estos afiliados, Díaz ha explicado a los tres pilares que conforman la ley contra la precariedad laboral que ha llevado la formación naranja hasta el Congreso: «El contrato único, por el que todos los trabajadores son indefinidos desde el primer día; la mochila de derechos, que va creciendo conforme avanza la vida laboral; y la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que menos despidan».