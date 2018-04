Miguel Carmona deja la presidencia de la Federación de Peñas de Málaga

Miguel Carmona, que ostentaba el cargo de presidente de la Federación de Peñas de Málaga, ha presentado su dimisión. En la presidencia desde mayo de 2013 y reelegido en abril del pasado año para un nuevo mandato, señala en su carta de dimisión que "ha llegado el momento de parar en este trabajo tan extenuante ya que por prescripción facultativa se me aconseja dar un paso atrás en todas las actividades que he venido realizando al frente de la Federación, ya que las mismas, así como la responsabilidad que conlleva dicha presidencia, supone un riesgo cierto para mi salud".

Con la dimisión de Miguel Carmona se da paso a que la comisión gestora formada por los antiguos presidentes, como órgano legitimado y de conformidad con el artículo 39 de los Estatutos, establezca lo que estime oportuno en bien de la Federación Malagueña de Peñas. Además, queda suspendida la Asamblea General Extraordinaria que había convocada para el próximo lunes 16 de abril.

Una vez se ha producido la dimisión del presidente, queda cesada en su conjunto la junta directiva, a excepción del secretario general que se encargará en los próximos días de convocar a la comisión gestora y que seguirá desarrollando su labor en funciones.

"La presidencia ha supuesto siempre un trabajo agotador que, sin embargo, lo he realizado con el esfuerzo, cariño y responsabilidad en bien de todos los peñistas a los que siempre me he debido y dedicado", expone el ya ex presidente en su carta de renuncia tras "cinco años al frente de esta institución trabajando en pro de la cultura y las tradiciones de Málaga".