De la Torre "anima" al sector de viviendas turísticas a que promueva alquileres de larga duración

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha "animado" hoy al sector de las viviendas turísticas a que promueva alquileres de larga duración en la ciudad, que atraviesa un grave problema de acceso a la vivienda con poca oferta y precios desorbitados.

El regidor ha hecho esta sugerencia durante su intervención en la inauguración del Congreso Vitur Summit 2024, unas jornadas que congregarán durante dos días en la capital a más de 700 profesionales del alquiler turístico procedentes de 25 países.

"Os animaría a que las empresas que estáis en este tema promováis viviendas para alquilar de larga temporada. Entiendo que es difícil hacerlo desde el mismo concepto empresarial pero, ¿por qué no? Son mercados que existen, que están ahí, hay que atenderlos", ha incidido De la Torre, que ha reconocido que este tipo de oferta, la vivienda turística, "genera cierta tensión de precios".

"Igual que hay una demanda del alojamiento flexible que a lo mejor el hotel no da y habéis sabido crearlo, pues también esa otra actividad... Sé que es más complejo".

Asimismo, ha puntualizado que aunque "es más fácil crear una vivienda turística que un hotel" en cuanto a la tramitación urbanística y legal que requieren una opción u otra, ha recalcado que "eso no quiere decir que no se tenga una exigencia de calidad": "No, al revés, se deben extremar", ha recalcado, recordando, por ejemplo, la instalación de sonómetros en las viviendas.

Inauguración de Vitur Summit 2024. / Álvaro Granado

De hecho, De la Torre ha opinado que el "techo" del crecimiento turístico se encuentra en la "capacidad de acogida y de convivencia", eso sí, sin avanzar en cómo será la regulación municipal de las viviendas turísticas en la capital malagueña mediante la aplicación del decreto aprobado por la Junta de Andalucía.

"Me parece muy importante que la convivencia entre los turistas que lleguen a un territorio y los habitantes fijos sea exitosa, donde no haya resquemor, quejas, donde todos se encuentren a gusto", ha insistido el alcalde quien, por otro lado, ha defendido que la vivienda turística es un "fenómeno que ha venido para quedarse" y que permite que la "oferta turística llegue a cualquier rincón de España".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Carlos Pérez-Lanzac, ha apoyado que haya una "conciliación entre la vivienda vacía y toda la tipología de uso y que haya un uso eficiente del parque inmobiliario" para lo que ha exigido un marco normativo de "garantía".

Inauguración de Vitur Summit 2024. / Álvaro Granado

Pérez-Lanzac ha asegurado que la Ley de Arrendamientos Urbanos "desprotege" al propietario ante las okupaciones y que, en el caso de las zonas turísticas, tienen la opción del alquiler vacacional. De hecho, ha aportado el dato de que el 75% de la oferta turística en la Costa del Sol son Apartamentos Turísticos y Viviendas de Uso Turístico.

Sequía

Por su parte, la delegada de Turismo de la Junta, Gemma del Corral, ha defendido que la vivienda turística es un sector que "interesa muchísimo" y que es ejemplo de "cogobernanza" con la administración autonómica.

"Fruto de esa cogobernanza ha sido la nueva normativa que hemos hecho conjuntamente y que nos permite a todos avanzar en un entorno de más profesionalización y mucha más garantía y seguridad jurídica para los agentes implicados, incluidos los propios ciudadanos que nos importan tanto", ha afirmado Del Corral.

Presentación Vitur Summit 2024 / L.O

La delegada ha recordado que la Junta autorizará finalmente el llenado de piscinas privadas, por lo que ha compartido un "mensaje de tranquilidad y felicitación", ya que la prohibición, ha asegurado, podría haber tenido un impacto de 4.800 millones de euros en el sector de las viviendas turísticas.

"Si todo va bien, este verano tendremos las mejores cifras turísticas y a eso nos ayudáis vosotros. Por eso era muy importante tomásemos esa decisión, siempre teniendo en cuenta la opinión de los ayuntamientos".

Una "provocación"

El grupo municipal Con Málaga ha criticado que la celebración del congreso Vitur Summit 2024 es una "provocación" en una ciudad en la que "una de cada tres viviendas en alquiler se dedica al alquiler turístico y miles de vecinos y vecinas son expulsados por no poder acceder a una vivienda asequible", como ha denunciado la portavoz Toni Morillas.

"Desde aquí les decimos 'Vitur Summit, go home', no sois bienvenidos a la ciudad de Málaga", ha reiterado Morillas, que lamenta que el derecho a la vivienda se ha visto "vulnerado" en la ciudad. "El alcalde de Málaga se ha quedado atrás, hasta Almeida le ha adelantado en materia de regulación de viviendas turísticas. Llevan un año diciendo que iban a abordarlo y lo único que nos encontramos son titulares sin que haya realidades".

Nico Sguiglia junto a miembros de Podemos Málaga frente al hotel donde se inaugura el Vitur Summit 2024. / L.O.

Asimismo, el concejal de Con Málaga y portavoz de Podemos Málaga, Nico Sguiglia, ha acudido a las puertas del hotel NH Málaga, donde se ha celebrado el congreso, para exigir la "moratoria inmediata de las licencias" para los alquileres turísticos y ha denunciado la "aparente connivencia del PP con un negocio que está generando graves problemas para la población local de nuestra ciudad".

"Lo que se ha inaugurado hoy aquí es un encuentro destinado a seguir presionando autoridades y a buscar estrategias para maquillar lo que es evidente para cada vez más personas, el alquiler turístico está disparando los precios, impidiendo el acceso residencial y de larga duración a una vivienda y generando más presión especulativa sobre un derecho como es la vivienda", ha esgrimido Sguiglia.