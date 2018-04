La sede de la Biblioteca del Estado en Málaga, sin previsiones de apertura

El diputado electo de Málaga en el Parlamento, Miguel Ángel Heredia, anunció en la mañana del lunes que el inicio de las obras de rehabilitación en la nueva sede de la Biblioteca del Estado en Málaga, el antiguo Convento de San Agustín, no tiene fecha prevista. De esta forma, su apertura, prevista a finales del año pasado para el 2021, también queda bloqueada. Heredia hizo alusión a la última respuesta parlamentaria del Gobierno referente al asunto. "El Gobierno dice que en este momento no están en condiciones de comprometerse con una fecha de inicio de las obras", afirmó el diputado malagueño.

La respuesta del Gobierno se registró el pasado 3 abril, cinco meses después de que el PSOE registrase la primera pregunta parlamentaria al respecto que le exigía explicar las previsiones. Aquella vez, el 14 de noviembre de 2017, el Gobierno se comprometió a comenzar las obras en 2019 con el objetivo de abrir la biblioteca en 2021. Sin embargo, la última respuesta del Gobierno vuelve a dejar bajo la incertidumbre la reapertura de la biblioteca, que fue trasladada a una sede provisional en 1994, cuando se demolió la casa de la cultura situada en torno al anfiteatro romano.

El gobierno de Mariano Rajoy insiste en que no han comenzado las obras porque, al parecer, se están realizando catas arqueológicas en el antiguo Convento de San Agustín sobre posibles yacimientos musulmanes, medievales y fenicios. "El Gobierno nos dice que aún no ha contratado la realización de la segunda cata (la fenicia) y que las llevará a cabo este año, pero no ha adelantado fecha de ningún tipo", aseguró Miguel Ángel Heredia, quien estuvo acompañado del delegado del gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

"No hay fecha ni plazo de ningún tipo para iniciar la obra de la Biblioteca Pública del Estado", reiteró Heredia, quien aseguró que el Gobierno no ha destinado "ni un euro" para dicha institución. No obstante, por quinto año consecutivo, existe una partida presupuestaria, en esta caso de 1.300.000 euros, destinada a una biblioteca provincia, sin fecha de rehabilitación ni traslado. "Poner una partida para inflar los presupuestos es faltar a la verdad a los malagueños", manifestó Heredia, quien aseguró que el Gobierno no gastará nada de la misma.



El PSOE exige que se agilicen los trámites



"Son los peores presupuestos para Málaga. Necesitamos que proyectos como estos se inicien de una forma definitiva y no lastren más, no sólo la economía de Málaga, sino la cultura", afirmó el delegado del gobierno andaluz, Ruiz Espejo, también presente frente al antiguo Convento de San Agustín. Según el propio delegado, cada malagueño recibe 86 euros menos que otro vecino andaluz, mientras que la cifra asciende a 126€ si la comparación se extrapola al resto de España.

La biblioteca provincial es la que menos usuarios registrados tiene de toda Andalucía, según Ruiz Espejo. "Para realzar esta actividad es necesario tener una sede provincial definitiva", advirtió el delegado, quien aprovechó para informar que la Junta de Andalucía ha renovado por otros diez años el convenio para el alquiler y el mantenimiento de la biblioteca. "Ya se han destinado más de 7 millones de euros para su alquiler y en enero se renovó el convenio durante 10 años a razón de 250.000 euros al año", afirmó.

Desde el PSOE, reivindican al Gobierno la agilización de los trámites para el inicio de la obra de reforma del convento para su uso definitivo como biblioteca estatal. "Lo que ahora destinamos desde la Junta a alquiler y otros gastos se podría destinar a la promoción y difusión de la cultura en nuestra provincia", concluyó Ruiz Espejo.