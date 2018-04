Una nueva marcha ciclista reclama un bosque urbano en Repsol

Con media hora de retraso porque, según los organizadores, la Subdelegación del Gobierno no había informado de la marcha al Ayuntamiento, como los dos años anteriores, se celebró ayer la tercera marcha ciclista a los antiguos terrenos de Repsol, promovida por la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga.

Una primera tanda de 150 ciclistas, entre ellos muchos niños, partieron a las 11.30 del Ayuntamiento y luego se les unió una segunda en el Instituto de Huelin.

Pedro Francisco Sánchez, portavoz de la plataforma ciudadana que pelea por un bosque urbano de 170.000 metros cuadrados, la totalidad de la parcela, lamentó que los grupos municipales del PP y Ciudadanos rechazaran en el pleno de marzo la moción de creación de «un gran pulmón verde» en los antiguos terrenos de Repsol. «Ciudadanos nos dijo que llegábamos tarde con la propuesta porque ya habían negociado con el equipo de gobierno», comentó.

El portavoz negó que sea posible aumentar «de 70.000 a 130.000 metros cuadrados» las zonas verdes como anunciaron en diciembre PP y Ciudadanos. «La prueba del algodón es que no cambian el PGOU y si no amplías las zonas verdes es imposible que haya más». Pedro Francisco Sánchez cree que «lo que se plantea es una reforma provisional: mientras se hacen los rascacielos y el centro comercial, el mercadillo de Huelin va en esa zona y ellos lo computan como zona verde, pero cuando todos los terrenos se urbanicen el parque tendrá 70.000 metros cuadrados y no 130.000».

También se unió a la marcha Sergio Brenes, del grupo municipal socialista, que señaló que PP y Ciudadanos «están mintiendo a los malagueños porque ahora están diciendo que esa parte se va a dedicar a zonas verdes, cuando las ocho parcelas de titularidad municipal están a la venta y no hay renuncia a poder venderlas para que allí se construyan mil viviendas y unas cinco mil en todo el entorno». El socialista consideró que si finalmente se urbaniza lo proyectado en Repsol, «dejaremos pasar la última oportunidad de aumentar la calidad de vida» de los vecinos de la Carretera de Cádiz y la Cruz del Humilladero.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que tomó parte en la marcha, también criticó al PP y Ciudadanos por «maquillar sobre plano, y donde van las tres torres, postergadas, lo han puesto como si fuera parque y además en la infografía pintan de verde el techo del centro comercial previsto», algo que a su juicio es «una falta de vergüenza».

Para Zorrilla, todavía hay esperanza de que el bosque urbano sea una realidad, «porque ahora mismo el proyecto del alcalde y de Ciudadanos ni mucho menos tiene asegurada su viabilidad desde el punto de vista legal ni de la descontaminación de los terrenos».

En opinión de Alfredo de Pablos, coordinador de la agrupación de desarrollo Málaga Accesible, que agrupa a 79 entidades de la capital y se ha sumado a la plataforma, «el bosque urbano es casi de justicia después de que los terrenos hayan estado ocupados por uno de los elementos más contaminantes de Málaga, cualquier beneficio inmediato no tiene comparación».