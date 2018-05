Salud declara un brote de varicela en un colegio de Benalmádena con 18 casos

La Delegación de Salud ha declarado hoy en la red de alerta un brote de varicela en el CEIP El Tomillar, ubicado en el Arroyo de la Miel (Benalmádena), con 18 niños de entre 3 y 6 años.

Tras informar este periódico hoy sobre cuatro casos confirmados por fuentes municipales y hasta 11, según un padre de una menor, la delegación ha explicado que el epidemiólogo se ha puesto en contacto con el centro educativo y le ha trasmitido las recomendaciones para que informe a los padres.

Algunas de las recomendaciones que se han hecho llegar a los padres a través de una circular explican en qué consiste la enfermedad, que no se acuda al centro durante 5 ó 6 días si has sido afectado (desde que comienzan a salir las exantemas y hasta que terminan en costras) y que no es necesario administrar la vacuna, ya que no hay protocolo de vacunación masiva. Asimismo, se le ha pedido al centro una relación de los casos para saber si algún afectado puede tener vinculación con alguna persona que padezca una enfermedad inmunodeprimida, para tomar las medidas pertinentes.

La jefa de estudios del centro afectado expuso: "Sabíamos que había algunos casos, pero no que era tan alarmista como se ha publicado". Además, declaró que desconocía el número de menores afectados y que al ver la noticia publicada el director del centro ha tomado las medidas oportunas y ha informado a la Delegación de Salud sobre la situación y hoy mismo se enviaba a los padres una circular para notificar la situación.

La noticia se ha conocido hoy a raíz de que el padre de una menor contactó con este periódico para exponer la situación ante la pasividad del centro. Tuvo constancia por trabajadores del centro que había hasta 11 menores afectados por varicela, todos ellos correspondientes a las clases de Infantil de 5 años, mientras que fuentes municipales confirmaron 4 casos.