Martí Solá: "En un puerto como el de Málaga el uso del GNL ayudaría a mejorar la calidad del aire"

El pasado 14 de mayo organizó en Málaga una jornada sobre Smart Ports e inauguró una exposición en el puerto que puede visitarse hasta el 3 de junio

La Fundación Gas Natural Fenosa se constituyó en 1992 y sus actividades se orientan a la promoción de la información, la formación y la sensibilización de la sociedad para mejorar la eficiencia energética y la innovación tecnológica en el ámbito de la energía, respetando el medio ambiente. Además, desarrolla programas de Acción Social tanto en el ámbito nacional como internacional, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética. También promueve acciones para la preservación y difusión del patrimonio histórico del sector del gas y la electricidad, así como la difusión y estimulación artística.

El pasado 14 de mayo, la Fundación Gas Natural Fenosa ha celebrado un seminario en Málaga sobre los Smart Ports, ¿de qué hablamos exactamente?

Es un tema cada vez más implementado en nuestra sociedad. El aumento de rutas marítimas, tanto para el flujo de mercancías como para el desarrollo de nuevos destinos turísticos, ha supuesto un gran impacto para los puertos y su entorno. Por este motivo, los enclaves portuarios precisan de innovación tecnológica y del uso de combustibles más sostenibles y energías renovables de todos los sectores implicados con el objetivo de mejorar en la eficiencia y el medio ambiente. En este contexto, el uso responsable de la energía, y en concreto del gas natural como combustible, es un factor determinante para la preservación del medio ambiente y la mejora de la calidad del aire, tanto en mar como en tierra. Todo esto se puede ver de manera más extensa en la exposición «Puertos Inteligentes: energía, eficiencia y sostenibilidad» que se inauguró la pasada semana y que estará hasta el 3 de junio en el edificio de Autoridad Portuaria.

El gas natural licuado (GNL) es una las grandes alternativas de combustible poco contaminante para el transporte marítimo, ¿cuáles son sus ventajas y qué implantación comienza a tener?

El transporte marítimo es, actualmente, el medio de transporte más eficiente y al mismo tiempo el responsable del 15% de las emisiones globales de NOx, hasta el 8% de las de SOx y del 2,5 % de las de gases de efecto invernadero. La Organización Marítima Internacional ha establecido que, a partir del 1 de enero de 2020, no se podrán quemar combustibles con contenido de azufre superior al 0,5% si no se dispone de unos filtros de limpieza de gases (scrubbers). El GNL es una de las alternativas más eficientes para sustituir a los combustibles que estarán prohibidos. No tiene emisiones de azufre, reduce un 90% las emisiones de NOx, y un 99% las de partículas, convirtiéndolo en el combustible fósil más limpio disponible en la actualidad. A día de hoy, hay 125 barcos propulsados por GNL y hay encargados otros 150. Gas Natural Fenosa es uno de los operadores principales del mercado de GNL en la cuenca atlántica y líder en la península ibérica, y está desarrollando soluciones logísticas para que el GNL esté disponible en todos los puertos de la península.

¿Es una tecnología costosa en su implantación y consumo para las compañías del sector?

Al ser un producto criogénico, el uso del GNL como combustible marino tiene una serie de peculiaridades diferentes de los combustibles líquidos usados en este sector habitualmente. Puede tener costes de inversión más elevados, pero dada la ventaja económica del GNL frente a los combustibles marinos que se podrán utilizar a partir del 2020, los periodos de amortización de la inversión extra son muy reducidos. Con respecto al consumo, los nuevos motores de cuatro tiempos que queman gas natural presentan un mejor rendimiento que los de combustibles líquidos, lo que supone un ahorro adicional en combustible.

¿En el caso del puerto de Málaga, ¿qué impacto podría tener el uso del GNL?

Las ventajas medioambientales del GNL frente al resto de combustibles son indiscutibles, reducen las emisiones de CO2 en un 25%, las de NOx en un 95% y no presenta emisiones de SOx. En puertos como el de Málaga, que están totalmente integrados en la ciudad, supondría una mejora de la calidad del aire que respiran sus habitantes. Málaga es un puerto de cruceros, recientemente Málaga ha sido la ciudad elegida para la presentación mundial del Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo y ha tenido días que han coincidido hasta cinco cruceros en puerto. Sería una gran mejora para todos los habitantes de Málaga a reducción de tantas emisiones producidas por combustibles líquidos.

¿Cómo contribuye la Fundación a divulgar y sensibilizar respecto a la importancia de los usos de GNL y del gas en general?

Desde la Fundación realizamos diversas acciones para dar a conocer las posibilidades de ahorro económico y las ventajas medioambientales del uso del gas natural como combustible y como energía. Realizamos seminarios, como el que tuvo lugar en Málaga hace unos días, y editamos publicaciones, artículos e informes sobre los beneficios del uso del gas y del gas natural licuado. Creemos que es importante sensibilizar a la sociedad sobre la utilización en general del gas natural, y concretamente en vehículos, ya sean marítimos o terrestres, porque su uso contribuye a mejorar la calidad del aire en las ciudades y al cuidado del medio ambiente, un hecho que consideramos fundamental.

¿Qué acciones se han desarrollado en Andalucía?

La relación de la Fundación con Andalucía es muy estrecha y hemos desarrollado un gran número de actividades que van desde seminarios, el primero lo hicimos en 2006, hasta acciones de divulgación medioambiental a través de la cultura, como es con la exposición móvil alojada en el Energytruck, un gran camión sostenible que muestra, de una manera visual e interactiva, qué es la energía y cómo podemos consumirla de forma responsable. También hemos desarrollado el programa educativo Fungastic, que tiene la voluntad de promover el conocimiento y la concienciación sobre el recurso energético del gas natural entre el alumnado de educación primaria y secundaria.

¿Qué actuaciones se han realizado concretamente en Málaga?

En Málaga hemos estado en múltiples ocasiones. El seminario de la semana pasada, por ejemplo, es el tercero que hacemos aquí. El primero fue en 2010 y trató sobre el papel de las redes energéticas en el territorio. Al año siguiente volvimos a organizar otro seminario en Málaga sobre «Las empresas de servicios energéticos: la clave de la eficiencia». Además, en 2016 y 2017 el Energytruck recorrió la provincia pasando por localidades como Antequera, Torremolinos, Marbella, Vélez-Málaga o Rincón de la Victoria, entre otros.

El año pasado pusieron en marcha un Plan de vulnerabilidad ¿en qué consiste?

Lanzamos el Plan de Vulnerabilidad Energética de Gas Natural Fenosa, con una inversión anual de 4,5 millones de euros. Es el primero de estas características puesto en marcha por una energética y nació con el objetivo de sistematizar la gestión de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la colaboración con las entidades del Tercer Sector y la comunicación con los Servicios Sociales de los ayuntamientos. Queremos y debemos formar parte de la solución a las situaciones de vulnerabilidad y por ello, desarrollamos una serie de iniciativas que nos han permitido garantizar el suministro eléctrico a más de 30.000 familias en España, gracias a, entre otras medidas, al aplazamiento del pago o la gestión del bono social. Hemos realizado, además, 125.000 gestiones relacionadas con situaciones de vulnerabilidad en el primer año del plan a través de los distintos canales de los que disponemos y que nos permiten proteger al 94% de los clientes en España.