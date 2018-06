¿Cuáles son las sedes de la Selectividad 2018 en Málaga?

Se acerca selectividad, momento decisivo para los estudiantes de Bachillerato. La Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad, se celebrará este año los días 12, 13 y 14 de junio. Las pruebas mantendrán el mismo modelo y formato que el año pasado. El primer día tendrán lugar los exámenes de Análisis de Texto de Lengua Castellana, Comentario de Texto Histórico y Análisis de Texto de Lengua Extranjera, así como una optativa de la modalidad de bachillerato. El alumno se podrá examinar hasta de cuatro asignaturas relacionadas con la carrera a la que aspira.

Las pruebas en Málaga y provincia las harán aquellos estudiantes que hayan superado Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior.

Las sedes están distribuidas en Málaga y en la provincia de la siguiente forma:



Campus de Teatinos

La sede nº 1 es en la Facultad de Medicina, y en ella realizarán la selectividad el I.E.S Martín de Aldehuela, I.E.S Nº1 Universidad Laboral, I.E.S Ntra. Sra. de la Victoria, I.E.S Sierra Bermeja, C. Ntra. Sra. de la Victoria (HH. Maristas), Colegio El Romeral, Colegio Sierra Blanca, y la Escuela Coop. Sta. Mª. de los Ángeles.

La sede nº 2 es en el Complejo de Estudios Sociales y Comercio, y en el realizarán las pruebas el I. Provincial de Educación Permanente, el I.E.S Capellanía, I.E.S Gerald Brenan, I.E.S Torre Atalaya, C. Los Olivos, C. Virgen Inmaculada y la Escuela de Artes Plásticas de San Telmo.

La sede nº 3 es en el Aulario López de Peñalver, y en realizarán las pruebas el I.E.S Emilio Prados, I.E.S Litoral, I.E.S Miraflores de los Ángeles, I.E.S Isidoro Sánchez, I.E.S Santa Bárbara, I.E.S Vicente Espinel, Bachillerato a distancia Junta de Andalucía, C. Cerrado de Calderón, y el C. El Pinar.

La sede nº 4 es en la Facultad de Derecho, en esta facultad los centros a realizar los exámenes son: I.E.S Huelin, I.E.S Politécnico Jesús Marín, CES San Bartolomé (Salesianos), CES Sagrada Familia, CES San José, C.D.P. Málaga Institute of Technology, C.D.P. Ecodent's, C.D.P. Ecodents II, C.D.P. Medac, y el C.D.P. Medac Pacífico.

La sede nº 5 es en el Aulario Gerlad Brenan realizarán la selectividad los centros I.E.S Ben Al Jatib, I.E.S Bezmiliana, I.E.S Portada Alta, C. Santa Rosa de Lima y el C.E.S. Ave María.

La sede nº 6 será en la E.T.S de Ingeniería de Telecomunicación y E.T.S de Ingerinería Informática, en estas facultades la realizarán los siguientes centros: I.E.S Jardines de Puerta Oscura, I.E.S Miguel Romero Esteo, C. Cardenal Herra Oria, C. Puertosol, C. Sagrado Corazón y C. San Estanislao de Kotska.

La sede nº 7 será para las Facultades de Educación y Psicología, aquí realizarán la selectividad el instituto I.E.S Ben Gabirol, I.E.S Ciudad Jardín, I.E.S Jacaranda, I.E.S Puerto de la Torre, I.E.S Salvador Rueda, C.E.S Santísima Trinidad, Centro de Formación Peluquería y Estética Salas, Centro de Estudios Óptima, C.D.P. Cesur, C.D.P. Santa Madre Sacramento, Escuela de Turismo Costa del Sol y Alumnos trasladados.

La sede nº 8 en la Facultad de Filosofía y Letras, en esta facultad realizarán los correspondientes exámenes los siguientes centros: I.E.S Belén, I.E.S Campanillas, I.E.S Fernando de los Ríos, I.E.S La Rosaleda, I.E.S Mare Nostrum, I.E.S Mediterráneo, I.E.S Pablo Picasso, C. La Presentación, C.D.P. Cesur-CTM, C.D.P. Jobesa, C.D.P. Keops-Kefren II y Centro de bachillerato de Artes Escénicas.

La sede nº 9 en el Aulario Severo Ochoa, aquí realizarán las pruebas los institutos: I.E.S Cánovas del Castillo, I.E.S El Palo, I.E.S Huerta Alta, I.E.S Mayorazgo, C. Europa, C. La Asunción, C. León XIII, C. Limonar Casa-Fonseca, C. Unamuno, C.D.P. Adenta, C.D.P. Cenec-Málaga, C.D.P. Cesur-PTA y el C.D.P. Novaschool Añoreta.

Institutos de la provincia

La sede nº 10 será en el I.E.S Reyes Católicos de Vélez-Málaga, en este centro la podrán realizar los institutos: I.E.S Almenara, I.E.S Alta Axarquía, I.E.S El Chaparil, I.E.S Jorge Guillén, I.E.S Juan de la Cierva, I.E.S María Zambrano, I.E.S Miraya del Mar, I.E.S Reyes Católicos, y el I.E.S Sierra Almijara.

La sede nº 11 tendrá lugar en el I.E.S Arroyo de la Miel, en Benalmádena, y realizarán las pruebas los institutos I.E.S Al Baytar, I.E.S Arroyo de la Miel, I.E.S Cerro del Viento, I.E.S Los Manantiales, C. Maravillas, y el Colegio Internacional Torrequebrada.

La sede nº 12 en Antequera, en el Instituto José María Fernández, en este centro los exámenes los realizarán el I.E.S Camilo José Cela, I.E.S José Navarro y Alba, I.E.S Los Colegiales, I.E.S Luis Barahona de Soto, I.E.S Pedro Espinosa, I.E.S Pintor José María Fernández, C. La Salle Virlecha, C. María Inmaculada y el C. San José de Campillos.

La sede nº 13 es el I.E.S Fuengirola, aquí acudiran los siguientes centros para realizar las distintas pruebas: I.E.S Fuengirola, I.E.S La Cala de Mijas, I.E.S Las Lagunas, I.E.S Las Salinas, I.E.S Los Boliches, I.E.S Santiago Ramón y Cajal, I.E.S Sierra de Mijas, I.E.S Vega de Mijas, C. Salliver y el Colegio San Francisco de Asís.

Las pruebas en Marbella se realizarán en el I.E.S Río Verde, sede nº 14, en este centro realizarán los exámenes los institutos: I.E.S Guadalpín, I.E.S Pablo del Saz, I.E.S Río Verde, I.E.S Sierra Blanca, I.E.S Victoria Kent, C. Alborán, C.E.C.O.S., C. Las Chapas, Laude San Pedro Internacional College (S. Pedro de Alcántara) y el Colegio Alemán Juan Hoffmann.

La sede nº 15 es Estepona en el I.E.S Monterroso, en este centro acudirán los siguientes centros para realizar las pruebas: I.E.S Guadaiza, I.E.S Las Viñas, I.E.S Mar de Alborán, I.E.S Mediterráneo (Estepona), I.E.S Monterroso, I.E.S Salduba, I.E.S Vega del Mar, C. Patrocinio San José, C.D.P. Atalaya.

La sede de Ronda en el Instituto Doctor Rodríguez Salgado, en este instituo realizarán los exámenes los siguientes centros: I.E.S Andrés Pérez Serrano, I.E.S Dr. Rodríguez Delgado, I.E.S Gonzalo Hueso, I.E.S Martín Rivero y el I.E.S Pérez de Guzmán.

Y, por último, el I.E.S Valle del Azahar de Cártama. Aquí realizarán las pruebas los centros: I.E.S Antonio gala, I.E.S Fuente Lucena, I.E.S Fuente Luna (Pizarra), I.E.S Las Flores, I.E.S Licinio de la Fuente, I.E.S Los Montecillos, I.E.S Serranía (Alozaina), I.E.S Valle del Azahar, I.E.S Valle del Sol, C. Duarte Formación-Coín y el C.D.P. Ntra. Sra. De Lourdes (adscrito al I.E.S. Licinio de la Fuente).

Para los estudiantes que no superen esta prueba en junio, la podrán realizar en septiembre los días 11, 12 y 13.