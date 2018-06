De la Torre, acerca del pleno sobre el Estado de la Ciudad: "No hay ningún problema"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha contestado este miércoles a la petición del PSOE de un pleno extraordinario para debatir el Estado de la Ciudad y ha asegurado que "no hay ningún problema" en realizarlo, por lo que "haremos el debate, faltaría mas".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado, además, que el debate del Estado de la Ciudad ya lo había planteado en alguna reunión de junta de portavoces la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, "y quizá había alguien del PSOE delante, y mi respuesta siempre ha sido por supuesto que sí, que lo haremos, lo hemos hecho otros años y por tanto encantado de hacerlo".

No obstante, el regidor 'popular' ha dicho que es "curioso" que lo plantee el PSOE por escrito, cuando se llevó a cabo este pasado lunes una junta de portavoces, por lo que "al igual que lo había oído plantear a la portavoz de Málaga Ahora y quedamos que para junio, aunque no me importa que quedara para después, pero encantado de que sea antes del verano, podía haberlo planteado" el PSOE.

"Es una especie de querer producir noticias", ha criticado el alcalde de Málaga, añadiendo, no obstante, que "no pasas nada, no hay ningún problema. Haremos el debate, faltaría mas", ha concluido.

El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido convocar un pleno extraordinario para debatir el Estado de la Ciudad "tras cuatro años sin que el alcalde lo haya convocado y pese a su obligatoriedad anual".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha criticado que pese a que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento establece que la convocatoria del Debate del Estado de la Ciudad debe ser con carácter anual, "De la Torre lleva desde 2014 sin convocarlo". "Es el momento de cumplir con la normativa vigente. La pelota está en el tejado del alcalde, que tiene 15 días para fijar una fecha de debate o, en caso contrario, será el secretario del Ayuntamiento el que deba convocarlo", ha explicado Pérez.