La hora de En-Nesyri y Koné en la Copa África

El campeonato africano arranca este sábado en Gabón y se celebrará hasta el próximo 5 de febrero, cuando se disputará la gran final. Estrellas de talla mundial como Aubameyang (B. Dortmund) o Mahrez (Leicester) ponen el atractivo en un torneo anárquico pero muy pasional.

­El continente africano se detiene para mirar a Gabón durante las próximas semanas. La Copa África arranca este sábado con gran expectación, con numerosas estrellas mundiales, pero también con dos malaguistas que esperan colarse entre las mejores selecciones africanas. Son Youssef En-Nesyri y Bakary Koné, delantero de Marruecos y central de Burkina Faso, que pondrán el máximo para ayudar a sus respectivas selecciones en el difícil camino hacia la final, el próximo 5 de febrero en el Stade d'Angondjé, en Libreville.

Ni que decir tiene que el torneo africano pilla a contrapie al fútbol mundial, ya que no son pocas las potencias que tienen que prestar generosamente a sus jugadores en pleno mes de enero y parte de febrero para competir con sus respectivas selecciones. Jugadores como Aubameyang (B. Dortmund) o Mahrez (Leicester) copan protagonismo, pero dejan a sus clubes sin algunas de sus armas más importantes.

Y el Málaga CF no le va a la zaga, pese a que En-Nesyri y Koné no estaban gozando del protagonismo esperado en las últimas semanas. El joven delantero, tras un inicio fulgurante de competición y un verano lleno de goles, ha ido perdiendo protagonismo e incluso ha jugado más con el filial que el primer equipo. En cualquier caso, en Marruecos sí parece tener cierta responsabilidad para Hervé Renard, que no ha dudado en darle la titularidad en los últimos compromisos serios. Se espera que En-Nesyri goce de minutos y que destape en el torneo africano buena parte de la calidad que atesora. Marruecos, con una selección competitiva, siempre es un serio aspirante a estar entre los mejores del campeonato, por lo que la vuelta de En-Nesyri podría retrasarse más de lo esperado.

Marruecos se mide en la primera fase (Grupo C) a la República Democrática del Congo (Lunes 16/20.00 horas), a Togo (Viernes 20/20.00 h.) y a Costa de Marfil (Martes 24/20.00 h.).

Por su parte, la marcha de Bakary Koné ha dejado comprometida a la zaga blanquiazul, que se encuentra muy reducida de efectivos y en cierta medida habría necesitado los servicios del burkinés. En cualquier caso, el central no jugaba desde el duelo con el Atlético de Madrid, finales de octubre, lo que resta dramatismo a su marcha estas semanas.

Koné, titular indiscutible con Burkina Faso, está encuadrado en el Grupo A en la primera fase. Un grupo que arranca este sábado y que se medirá a Camerún (20.00 horas), Gabón (Miércoles 18/17.00 h.) y Guinea Bissau (Domingo 22/20.00 h.).

Dos aspirantes malaguistas y 16 selecciones. Gabón acapara la atención durante el próximo mes.