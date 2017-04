Hasta 16 jugadores del Málaga CF tienen su futuro aún en el aire

El club quiere aclarar el futuro de todos antes de finalizar el curso.

Son días de cierta zozobra deportiva, con el Málaga CF virtualmente salvado y con seis partidos para finalizar el campeonato, pero con actividad en los despachos. El Málaga CF del futuro ya comienza a macerarse entre Francesc Arnau y el propio Míchel. Y antes de dejar entrar, hay que dejar salir. Es por ello que la plantilla malaguista del presente puede cambiar con respecto al futuro. O no. Porque todo está por decidir en un momento clave para las planificaciones.

Y en ese sentido, el Málaga CF tiene actualmente a 16 jugadores que están con el futuro en el aire. Casi todos con situaciones dispares, pero no todos significan que no vayan a continuar vistiendo de blanquiazul la próxima campaña. Cada caso es un mundo, una operación aislada que no está relacionada con la que puedan vivir el resto de sus compañeros.

Actualmente esos 16 jugadores que son susceptibles de cambiar de equipo son cinco cedidos, cuatro jugadores que acaban contrato y siete componentes del plantel que o no han cumplido con las expectativas y previsiblemente se les buscará acomodo, o que por su cartel podrían salir en materia de traspaso.

Cedidos

Boyko, Llorente, Juankar, Kuzmanovic y José Rodríguez acaban cesión en verano

Cinco jugadores llegaron este curso con fecha de caducidad, pero no todos acabarán lejos de Málaga. Míchel tiene la última palabra para que el club se ponga manos a la obra a la hora de renegociar una nueva cesión o una recompra. Boyko no seguirá y su opción de compra es de seis millones. José Rodríguez, que tiene una opción de compra de tres millones, ha perdido protagonismo en los tres últimos partidos y su continuidad está más lejana que nunca. Con Juankar y Llorente se podría intentar una nueva cesión con sus respectivos clubes. Mientras que con Kuzmanovic, que también tiene opción de compra, el club decidirá casi a ciegas, porque el serbio ha estado casi todo el año lesionado.

Acaban contrato

Weligton, Duda, Demichelis y Charles deben resolver su futuro

Weligton y Duda vuelven a vivir un verano más la incertidumbre de alargar su carrera o de colgar las botas. Ambos mitos malaguistas tienen la libertad para elegir su destino. Sin embargo ´Weli´ ya trabaja en el cuerpo técnico tras su grave lesión y no cuenta con ficha federativa, lo que podría ser un indicativo de su destino. Demichelis firmó en enero por lo que restaba de temporada y su rol como jugador ha ido decayendo en el último mes. Aún así, no es descartable que pudiera firmar otro año como complemento y veteranía. Charles, por su parte, no ha alcanzado la cifra de partidos para renovar y acabará su vínculo como blanquiazul en junio. Además, el club no le ha transmitido opción de renovación por el momento.



Contrato en vigor

Peñaranda, Koné y Santos no han cumplido y podrían salir, mientras que Rosales, Camacho, Pablo y Sandro tienen novias en el mercado

Hay otros jugadores que tienen contrato en vigor pero que no por ello tienen asegurado su futuro de blanquiazul. En el lado negativo están Peñaranda -llegó cedido por año y medio-, Koné y Santos. El venezolano podría cortar su cesión, ya que no ha rendido de blanquiazul. El africano y el uruguayo deberán esperar acontecimientos, ya sea en materia de cesión o traspaso. Podrían continuar con un rol menor.

Otro cantar son los cuatro jugadores más atractivos de este Málaga, que ya han contado con el interés de otros equipos en el pasado y que este verano a buen seguro que volverán a tener «novias». La continuidad de Sandro parece poco probable por su baja cláusula de salida. Más complejos parecen los traspasos de jugadores como Camacho, Rosales o Pablo Fornals, que cuenta con el interés del Valencia, entre otros, o del fútbol inglés. Jugadores con contrato en vigor, pero con un interesante cartel en el mercado.