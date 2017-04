El Málaga CF aún deberá esperar para certificar su salvación matemática

El Málaga CF no podrá cantar su particular «alirón» este fin de semana por conseguir la esperada salvación matemática. Y es que los números aún lo impiden, pero no están lejos de certificar ese hecho. Un «logro» que parecía lejano hace unas semanas y que sin embargo está ahora más cerca que nunca, con once puntos sobre el descenso y con 18 puntos por disputarse.

Restan seis jornadas de Liga y el Málaga podría certificar su presencia un año más en Primera en las próximas semanas. El conjunto blanquiazul, que lo más cerca que ha estado de la quema en el tramo final de la Liga ha sido los cinco puntos de la jornada 29, está próximo a conseguir su primer y ya único objetivo liguero.

Si el conjunto malaguista hubiese ganado la pasada jornada en Riazor, podría haber «celebrado» ante su afición el sábado en La Rosaleda ante el Valencia la salvación matemática. Un logro que tiene poco de celebración, después de que las pretensiones que había con este equipo fueran mucho mayores. Si el Málaga hubiese conseguido los tres puntos contra el Deportivo de La Coruña la renta sería de 14 puntos con el descenso. Granada, siguiente parada, sí podría ser el día si se gana al Valencia.