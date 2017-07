"Míchel les aprieta y saca el mejor rendimiento a todos, está demostrado"

Lo ha vivido desde pequeño, ha crecido en el club de Martiricos y aunque afronta su tercera temporada en el Villarreal, él sigue pensando en blanquiazul. Acaba de celebrar su II Campus, a camino del campo de fútbol del Mortadelo y de Torre del Mar. Una grata experiencia.

Samuel Castillejo Azuaga (18 de enero de 1995) sigue creciendo como futbolista. Malagueño orgulloso, acaba de comenzar su tercera pretemporada con el Villarreal, donde espera terminar de «explotar» para sumar con goles su cóctel de regates, peligrosidad e internadas por las bandas.

Siempre que puede, Samu Castillejo vuelve a Málaga.

Sí, claro. Éste es el segundo año que paso fuera de mi casa. Las vacaciones las paso siempre aquí con la familia y con los amigos, y luego tengo una semanita de escapada.

¿Qué espera de su tercera temporada con el Villarreal?

Lo mismo que el año pasado, salvo que tuve dos pequeñas lesiones, que me cortaron la continuidad. Pero el tema de minutos y todo lo que he jugado y lo bien que me he encontrado, pues ojalá que vuelva a pasar otra vez este año.

Le gusta rotar a Escribá.

Sí, al final, el jugar tres competiciones es lo que te da. Tienes que tirar de todos, tener una plantilla competitiva, con jugadores que cualquiera jugaría en cualquier equipo de Primera División, y al final el míster es el que tiene que elegir cada domingo y no se lo ponemos fácil.

22 años y casi 100 partidos en Primera División. Se dice pronto€

Sí€ Y juntando Europa League y Copa los paso de sobra€ Ojalá que lleguen pronto, porque es una cifra muy bonita y ojalá que puedan venir muchos más.

Cuando uno comienza a jugar al fútbol, ¿piensa alguna vez en cumplir todos estos retos?

Al final, cuando estás ahí, en la cantera y en las categorías inferiores, y ves que vas subiendo de categoría, pues uno ve que siempre puede llegar, pero al final está claro que no es nada fácil. Ya ves los jugadores que se quedan por el camino, que hay muchos.

Este año ha vuelto con el Campus Samu Castillejo. ¿Cómo ha ido?

Lo hago sobre todo para que los niños disfruten, para que se lo pasen bien, tenemos buenos entrenadores, todos titulados, para que los críos puedan disfrutar y aprender y yo vengo los días que puedo y sólo espero que disfruten mucho.

¿El campus es también una forma de devolver algo a Málaga y a la cantera malagueña?

Sí, al final el que es malagueño es malagueño, y lo siente. Yo me formé en el Mortadelo, y me encanta hacerlo allí, para los niños del barrio. Ahora también en Torre del Mar. Y todo lo que sea para que los niños puedan aprender, lo haré encantado.

Volviendo a su faceta de futbolista. El gol sigue siendo la asignatura pendiente de Samu, el «detallito» que le falta para dar un paso más en su carrera.

Al final, los goles en Primera y en el fútbol es lo que te dan ese reconocimiento. Yo creo que con mi estilo de juego lo tengo, pero sí te da más si haces 8 ó 10 goles en una temporada.

¿Cómo ve a «su» Málaga? Se ha ido Sandro, ha llegado Bastón. Se ha ido Kameni, ha venido Roberto€ Y Míchel en el banquillo.

La temporada pasada le costó más de lo que pensaba. A mitad de temporada parecía que no tiraba hacia adelante hasta que llegó Míchel. Parece que la idea que trajo le sirvió al equipo. Por lo que me cuentan Juanpi y los demás compañeros que todavía tengo dentro son todas palabras muy buenas del míster. Aprieta y saca el mejor rendimiento a todos, lo ha demostrado.

Siguen llegando «niños» al primer equipo. Supongo que para un canterano como usted, eso es bonito.

Imagínate, el ver que cada año pueden debutar uno o dos jugadores, e incluso hacerse con un puesto en el once, como Ontiveros, e incluso Luis ha tenido su participación€ Bueno, al final todo lo que sean chavales de Málaga, que sientan la camiseta, pues todo eso, para Juanpi, para Samu, para mí, va a ser bonito, somos jugadores que hemos salido de ahí y que nos gusta verlo.

¿Cómo vivió el terrible accidente del filial, que se queda un año más en Tercera?

No pude ir a ver el último partido, sí que estuve en el de la segunda eliminatoria. Lo seguí por Twitter y a través de mi hermano, que estaba en el campo. Lo tenían a un pasito de conseguirlo. Pero si siguen con esa mentalidad y esas ganas seguro que lo lograrán.

¿Qué se cuenta tu «hermano» Juanpi Añor?

Bien, he estado con él, que estuvo en Venezuela. Se ha recuperado y se ha puesto a tono ya. Tiene muchas ganas. Es un pedazo de jugador. Le deseo mucha suerte.

Y otro hermano suyo, Samu, se dice que tiene opciones de venir a Málaga. ¿Qué sabe de eso?

Ojalá que se dé la oportunidad para Samu y para el Málaga. Él tiene muchas ganas de jugar aquí, y eso es lo más importante, porque él quiere venir aquí y ya sabéis todo lo que Samu le ha dado ya al Málaga.

Tercer año ya en Villarreal y firmó cinco. ¿Dónde están los límites de Samu Castillejo?

No me pongo límites ni techo, me gusta trabajar y superarme cada entrenamiento, cada partido y cada temporada. Me queda mucho fútbol y no le pongo techo a mi carrera.