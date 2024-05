López Nieto: «Me da igual que nos inviten a la Eurocup»

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja Baloncesto, pasó este lunes por los micrófonos de Radio Marca Málaga en La Ponderosa Playa de Fuengirola. El presidente volvió a dejar claro cuál es el objetivo continental del Unicaja en el futuro inmediato.

“Cuando algunos de los profetas hablan de la Eurocup para compararla con la BCL, hay que recordarles que el año pasado aquí ganó el Telekom Bonn con más dificultad que ahora ha ganado el Paris, que es el mismo equipo casi al completo, la Eurocup. Me da igual que me inviten a la Eurocup. Tenenos que estar en una competición que sea sostenible. Jugar una competición que dirigen otros... ahí nosotros no vamos a entrar” volvió a recalcar.

El presidente del Unicaja también hablo de otros temas de actualidad del equipo y del club

Diferencia en la situación económica

“En lo económico tenemos 5 millones menos de presupuesto que el de la época dorada del club. En ese momento el Unicaja tenía 19 y ahora tenemos 14. Es un dato empírico. El Real Madrid tiene cerca de 40 millones y en aquel momento tenía 22. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque aquel Unicaja estaba más cerca de los grandes, solo así se entiende que Garbajosa viniera a Málaga y no fuera al Real Madrid en aquel momento”.

Audiencias

“La ACB no dirige la intencionalidad deportiva del campeón. En este país siempre va a ser más atractivo un Madrid–Barça en la final y va a tener más audiencia que cualquier otro equipo. Son dos marcas internacionales y la gente los ve a ellos. A la gente del baloncesto le gusta que haya una alternancia, que no siempre ganen los mismos, pero lo normal es que ganen Real Madrid o Barça”.

Proyecto definido

“Lo importante es recuperar tu cultura. Un equipo que no respeta su historia tiene mal futuro. Estás en tus raíces, marcas tus ideas y cuentas que es lo que quiere. Tengo la suerte de que Juanma eligió a Ibon. Le digo lo que quiero para el equipo y ponemos en marcha la máquina con toda la confianza del mundo. Mi objetivo es meter toda la gasolina que pueda para que el proyecto sea sólido. Estoy cómodo con todo el equipo que me rodea. La experiencia mía para aguantar las críticas. Siempre gusta ganar, pero hay que saber ver los problemas a largo plazo. No que hoy somos los mejores y mañana los peores. Los dirigentes tenemos que tener mucha frialdad. El equipo está en muy buena dinámica. Vamos a ir por más, pero la temporada es un éxito. El trabajo está hecho y estamos trabajando para que el futuro tenga continuidad”, sentenció.