Pellegrini: "Ver al Málaga así me produce angustia"

La nostalgia del malaguismo está rozando límites casi depresivos. Y es que cualquier tiempo pasado fue mejor, sobre todo en el Málaga CF. Si ayer Jeremy Toulalan salía al mercado tras desvincularse del Girondins, hoy es Manuel Pellegrini el que habla en clave malaguista. El exentrenador blanquiazul, sin embargo, está como toda la afición: angustiado por la difícil situación que atraviesa el equipo.

Manuel Ppellegrini se encuentra estos días concentrado en la Costa del Sol con su Hebei Fortune chino. Y en una entrevista concedida al diario Marca, el técnico chileno aborda muchísimos temas de actualidad y evidentemente también la delicada situación del Málaga CF. "Me apena muchísimo. Es una afición para la que sólo tengo elogios. Ver al Málaga en esta situación me produce, primero, intranquilidad y, luego, angustia. Es una zona, además, donde salen jugadores de talento", argumentó el técnico sobre la situación malaguista.

Cuestionado por si volvería para ayudar, Pellegrini también fue claro. "No me gusta ser absoluto en los conceptos, pero me costaría mucho volver a un equipo donde ya estuve. Siempre digo que el Madrid me permitió venir al Málaga. Por eso, cuando Mourinho criticó aquello, era, para mí, un prestigio. He tenido la suerte de haber hecho la mejor campaña, hasta entonces, en la historia de cada uno de los clubes donde estuve: San Lorenzo, Villarreal, Málaga, City... y en el Madrid hice la mejor Liga en puntos hasta entonces (09-10). Pero las segundas partes no me gustan, y busco ir a Ligas nuevas: Italia, Francia, Estados Unidos y, quizá, repita la Premier por su importancia".

Pellegrini admitió que sigue en fútbol español. "Sí. La parte más feliz de mi carrera la pasé aquí. Grabo los partidos y veo los resúmenes. No me desligo de este fútbol", admitió el chileno, que forma parte de la historia más dorada del Málaga CF.