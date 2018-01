Fornals: "El Málaga CF dio una versión de mi salida que no era"

La marcha de Pablo Fornals del Málaga CF aún colea. Pese a que ya han pasado seis meses desde que el castellonense pagó su cláusula de rescisión de 11 millones de euros, la polémica por su salida persiste. Este lunes, en una entrevista concedica al Levante Mercantil, el centrocampista ha contado "su verdad" sobre lo sucedido este verano. "El Málaga dio una versión que no era, pero lo acepto porque no quiero discutir ni hacer daño al club que me lo ha dado todo", aseguró.

En ese sentido, a Fornals le duelen los insultos que le llegan desde Málaga tras su polémica marcha. "Me dolía que la gente me dijera rata. Cualquier persona de allí le dan la oportunidad de volver a su casa, de tener un trabajo mejor y en una empresa superior, y seguro que todos los que me insultan o me dicen cosas feas por las redes hubieran hecho lo mismo", explicó el canterano, que a su vez comentó que sus primeros pasos los dio en Málaga.

"Con 18 años jugué en Tercera andaluza, y medio equipo era juvenil. Ahí aprendes a pelear, a correr, a chocar con rivales que te sacan 10 o 15 kilos, aprendes a manejar la estrategia. Salva Ballesta nos enseñó todo".

Por su parte, asegura que guarda muy buen recuerdo de su paso por el primer equipo blanquiazul, donde aprendió a "darlo todo en el campo". "En Primera también el Málaga es un equipo que tiene que trabajar más que el rival. No vengo de jugar en el Villarreal toda mi vida, o del Madrid o del Barça, donde sabes que puedes perder un balón que detrás no pasará nada".

En ese sentido, habló de su debut en el Bernabéu ante el Real Madrid de la mano de Javi Gracia, del que guarda un grato recuerdo y le considera su padre futbolístico. "Recuerdo la charla. Javi Gracia daba la alineación en el hotel justo antes de salir para el campo. No esperaba jugar. Miré los suplentes y al ver que no estaba me busqué en el once. Por suerte fue bien y gracias a ese día y a la confianza del entrenador, hoy puedo estar aquí. Aún tengo contacto con Javi Gracia, me corrige, me guía. Me sacó del filial y me sigue ayudando, me siento halagado e intento aprender porque sé que solo quiere lo mejor para mí".