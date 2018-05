Alberto López: "Es un sueño hecho realidad"

La cara amable del día en la visita del Málaga CF al Espanyol es la de Alberto López. El canterano malaguista ha debutado en Primera División, lo que será un recuerdo imborrable para él. "En lo personal estoy muy contento por el debut pero triste por el equipo, que quería llevarse la victoria y no ha sido posible", dijo en primera instancia.

"Me he encontrado a gusto dentro de lo que se podía. Los compañeros me han ayudado y eso para los debutantes es positivo", continuó el canterano.

Para Alberto hay diferencias considerables. "El ritmo, la calidad de los jugadores, no es lo mismo que en Tercera. Pero siempre voy a competir al máximo en Tercera o donde sea. Me toca competir al máximo y si el míster lo considera, pues a que me lleguen más oportunidades".

Las sensaciones del joven zaguero son la mejor noticia del día. "Es un sueño hecho realidad, estoy muy feliz y agradecer al míster la oportunidad. Se lo dedico a mi gente, a la familia, a los que me han apoyado. A todos ellos. La camiseta, para guardala bien y un recuerdo imborrable".

El canterano, sin embargo, no quiere cerrar las puertas a que a tener continuidad la próxima jornada, ya que jugará con el filial fase de ascenso. "Nosotros estamos a disposición del club. Es verdad que tenemos la fase de ascenso pero hay un parido de primera que la afición se merece que ganemos. Estamos a disposición del club".

Por último, fue cuestionado sobre las sensaciones que ha encontrado en el vestuario malaguista. "El vestuario que me he encontrado ha sido un vestuario que quiere pero no puede. Es una impotencia muy grande. Tiene un estado de frustración muy grande. Es diferente vivirlo desde dentro", ha señalado.