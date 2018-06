Caminero pide paciencia y solo "mira al futuro"

"Tenemos un reto muy importante por delante, queremos cambiar el sino que tiene el equipo"

José Luis Pérez Caminero es , desde ayer, nuevo director deportivo del Málaga CF a todos los efectos. El ejecutivo madrileño fue presentado en sociedad ante los medios de comunicación, donde mostró su ilusión por comenzar a trabajar en el cargo y también algunas de las medidas que tiene pensado tomar a corto plazo. Fue una intervención de más de 20 minutos, donde se mostró cauto y estuvo escoltado por el exjugador malaguista Juan Rodríguez, quien será su mano derecha en el club.

En primer lugar, el madrileño se mostró contento por recalar en el Málaga CF. «Acabo de llegar, estoy conociendo todo. Muy contento de estar aquí, de estar en un club histórico como es el Málaga CF. Deseando comenzar a funcionar porque tenemos un reto importante porque queremos cambiar el sino que tiene el equipo», dijo.

El directivo afronta un reto bien distinto al que tenía en el Atlético de Madrid. «Vengo a desarrollar un trabajo y me voy a esforzar. Mi función ahora es con el director general, que es Joaquín Jofre. Lo que quiero es trabajar. No sé lo que pasó antes y lo que vengo es al presente. Miro al futuro. La gente del club miramos al futuro. Al pasado ya no le vamos a buscar solución. Lo que vamos a hacer es mirar de hoy en adelante», dijo en alusión a los problemas que han tenido los anteriores directores deportivos con el jeque Al-Thani y sus continuas intromisiones en la parcela deportiva.

La plantilla que quiere

«En Segunda tener 25 jugadores ya es tener muchas fichas»

Uno de los temas estrella que tiene que afrontar Caminero es la planificación del próximo equipo. Hay muchos frentes abiertos y aunque el ejecutivo no quiso ahondar en ninguno de ellos, sí dejó ver que no quiere una plantilla larga y que comenzará a comunicar la situación a los jugadores y el rol que tendrán, además de continuar ciertas operaciones que ya estaban encauzadas. «Yo acabo de llegar pero el club lleva un camino. Tengo que tomar decisiones en lo que se viene trabajando. Hay un plan deportivo y nos vamos a agarrar a ello. Que la gente tenga paciencia. Creo que el equipo va a estar al nivel. La Segunda es muy fuerte, donde los jugadores son importantes pero la afición también para ganar partidos», admitió.

Sobre los pasos a dar en la plantilla, fue cauto. «No soy persona de apresurarme a tomar decisiones. Ahora he empezado a conocer el estado de la plantilla y empezaremos a tomar decisiones. Hay jugadores aprovechables y en los que nos apoyaremos. Si hacemos las cosas con lógica haremos las cosas con éxito», apuntó.

Pero sobre todo, tendrá mucho trabajo en las salidas de jugadores, ya que tiene 28 con contrato en vigor. «Cuando hay un numero tan alto de jugadores es normal que haya salidas. Lo normal es tener 25 y en Segunda eso son muchas fichas. Pero no solo depende del mí, también del entrenador. Se lo comunicaremos al jugador y a sus representantes. Cuanto antes empecemos a hacerlo, todo el mundo sabrá su rol en esta temporada», expresó.

Cantera

«Dely Valdés seguro será el entrenador del filial»

El madrileño quiso destacar la importancia que va a tener la cantera en su nuevo proyecto en el Málaga CF. Así, el nuevo director deportivo confirmó que Dely Valdés seguirá al frente del banquillo del filial en Segunda B, tras haber conseguido el tan ansiado ascenso. «Dely Valdés va a seguir seguro en el filial», sentenció.

Y explicó que el sustituto de Antonio Tapia como director de La Academia será alguien que esté familiarizado con la cantera blanquiazul. «Se marchó Antonio Tapia y hay un vacío. Vamos a intentar rellenarlo con alguien que pueda conocer todo el fútbol base y la cantera y buscar otra persona que mantenga la línea de trabajo que se lleva hasta ahora y que ha sido muy buena. Nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena y si podemos mejorar la cantera, hacerlo».

Además, ensalzó el trabajo que se está realizando en la cantera blanquiazul. «Creo que de todos es conocido que la cantera del Málaga siempre ha dado buenos jugadores. Tiene buena vida y vamos a intentar reforzarla. Vamos a intentar apostar por ellos. Vamos a cuidarla lo más que podamos. Un club como el Málaga tiene la necesidad de contar con esos jugadores en un corto periodo de tiempo».

Influencia de Quilón

«No soy de un único agente, el fútbol es universal»

José Luis Pérez Caminero, nuevo director deportivo del Málaga, llega al club de la mano de su representante, Manuel García Quilón, uno de los más reputados agentes de jugadores de este país. Por ello, pese a que valoró su figura, el madrileño quiso desmarcarse. «No soy de un representante. Soy universal. Hay buenos jugadores en todos lados. Mi representante es Quilón, me ha ayudado toda mi vida, pero los buenos jugadores y representantes hay en muchos sitios», aclaró.

Problemas judiciales

«Es un asunto personal. No va a afectar a mi trabajo en el Málaga»

También se refirió a sus problemas con la justicia, ya que tiene un juicio pendiente el próximo 22 de octubre acusado por presunto blanqueo de capitales dentro una trama de tráfico de drogas. «Es un tema personal, no es algo profesional. Estoy centrado en el Málaga, cuando salgo del Málaga tengo una vida. La gente debe estar tranquila, yo estoy 24 horas trabajando en el Málaga y luego tengo mi situación. Está controlada y hay que esperar, pero la gente debe estar muy tranquila», aclaró.

Equipo de trabajo

«Juan Rodríguez va a tener un papel importantísimo»

Caminero ha querido rodearse de gente de Málaga, por lo que ha elegido a Juan Rodríguez como su mano derecha, además de darle galones a Manolo Gaspar dentro de la secretaría técnica. Juan Rodríguez soy yo. Las decisiones que tome estarán respaldadas. Va a tener un papel importantísimo. Conoce lo que es Málaga, la ciudad y el club. Va a tener tanto voto y tanta decisión como yo», apuntó el director deportivo.

Además, Caminero no tiene pensado revolucionar su grupo de trabajo por el momento. «Vengo a aprender de la gente que hay aquí. No soy persona de tomar decisiones a la ligera. Prefiero evaluar a la gente. Seguro que son muy válidos. A partir de ahí se tomarán decisiones. Es posible que vengan más personas, pero irán entrando de manera paulatina. La gente que está aquí es muy válida».

Al-Thani

«No sé cuando voy a hablar con el jeque. Mi comunicación es fluida con Jofre»

Caminero desveló que aún no ha tenido ningún tipo de contacto con el propietario y presidente del club, aunque no aseguró que no le preocupa porque tiene trato directo con Joaquín Jofre, al que le dio galones de director general. «No sé cuando voy a hablar con el jeque. Mi comunicación es fluida con Joaquín. Y en eso me tengo que mirar».

Incluso el madrileño no teme que haya problemas con Al-Thani. «No me preocupa Al-Thani porque soy muy claro en lo que pienso y lo que digo. Si surgiera veríamos la manera de solucionarlo. Me preocupa más confeccionar una buena plantilla y un buen entrenador. Y crear un equipo que sude la camiseta por la gente del Málaga».

Mensaje a la afición

«Busco que haya unidad, porque si no va a ser muy difícil»

Por último, el nuevo director deportivo lanzó un mensaje a la afición. «Yo me voy a hacer socio del Málaga. Busco que haya una unidad, porque si no va a ser muy difícil en esta categoría. Solo pido eso. Va a haber buenos y malos momentos. En los malos que apoyen al equipo. Por lo que yo he visto desde que he llegado a Málaga es que la gente nos va a apoyar», sentenció Caminero en su presentación.