Insectos en el cadáver

La verdad es que quemar a un indigente que duerme en la noche arropado de cartones solo es propio de alguien sin sentimientos, por muy menor que sea el canalla, como lo era ése que tras el mercado de Atarazanas lo intentó hace unos días con un pobre hombre de unos cincuenta años. Como contrapunto, una madre de Marbella es condenada por corregir con la mano a su hija, lo que ha resultado «fuera de la potestad paterno-materna». ¿Cuáles son los límites razonables para corregir a un hijo?, ¿o es que ya se ha desterrado de la faz de la tierra la coacción física como medio? Interesante debate a celebrar con los buenistas.

Pienso que es inevitable que nos encontremos un insecto en un cadáver, casi siempre son los calliphoridae los que empiezan a alimentarse del cuerpo en descomposición, y es que pueden oler un muerto a kilómetros de distancia, y allí se quedan hasta el final, hasta que se les acaba el alimento. Pero hay otra especie, los piophilidae, que necesitan el cadáver. La sucesión de artrópodos en las diferentes fases de descomposición de un cuerpo es amplia, como saben los entomólogos forenses y ahora empezamos a comprender los españoles. ¿De qué especie son los que usted conoce, amable lector? Y en esto irrumpe el etarra Iñaki Bilbao, que fue expulsado de la banda y que insta a volver a matar; amenazó a varios jueces y a uno le increpo, «te voy a meter siete tiros, te voy a arrancar la piel a tiras». Claro, mientras nos tomamos un whisky y hablamos de rehabilitación él llega y nos pega dos tiros. Esa es la realidad narcótica a la que nos quieren llevar algunos. Yo siempre digo que para oír el despertador tienes que dormir en tu cama.

Por eso conviene alejar de sí a las especies más violentas y acercarse, por ejemplo, ahora recién ido, a John Berger: El heno/olía al amor/del cielo por la tierra. Lo recordábamos en Mezanotte un restaurante libanés de Fuengirola en el que el taboulé estaba riquísimo con ese sabor y olor del cilantro fresco. Pero ¿cómo alejarse de la realidad cuando hay enfermos que esperan diez horas en urgencias de Carlos Haya y no pasa nada? Además, la fuente no se agota, José María Álvarez, el dirigente nacional de UGT, miente para apoyar el derecho a decidir y dice que el TC cambió un Estatuto que votaron la mayoría de los ciudadanos. Pero miente porque le sale gratis. Otros, como la mayoría de los gobiernos municipales de Podemos y sus compañeros de viaje, han sido hasta ahora incapaces de sacar las cuentas para este ejercicio, así son de eficientes Carmena, Colau, Kichi et al. Pero lo que tiene morbo es una grabación en Mallorca que revela cómo se manipularon las primarias en Podemos, los regeneracionistas, vamos. O Catalina Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares, acusada de presunta prevaricación en la custodia de documentación municipal. Y la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta (que sustituye al defenestrado José Manuel López), se estrena llamando corruptos a tres diputados autonómicos del PP, ¿túuu? Pero divertida también es la multa de 3.000 euros que le piden en Málaga a una de las identificadas en la procesión del «santo chumino rebelde», de marzo de 2013, mofándose de la religión católica. Chupa la espita del gas, que decía Woody Allen en Días de radio. Si el debate es si respetar a quienes no nos respetan, yo tengo claro que no, que no se les debe hurtar su conseguido desprecio. Porque si no, en breve, no va a haber libertad ni para dejar de ser libre, fíjense en Venezuela con una inflación del 700 por cien, como dice mi prima, también se mata a la gente de pobreza.

Otrosí: me recuerda uno de los cargos públicos del PP, a los que me refería la pasada semana por el óbolo que deben hacer al partido, que en enero se pagan dos cuotas, la normal y la extraordinaria, pues eso, que ahora hay que tener mucho cuidado. Vayamos por otra calle de nuestra memoria, con Manuel Bretón de los Herreros de la mano:

De una mujer zalamera

que su amor quiera probar

diciéndome sin cesar

«consuelo mío, mi prenda»

Dios me libre y me defienda.

De escuchar a un majadero

mientras le dan de cenar,

deletreando asesinar

de Cervantes la leyenda

Dios me libre y me defienda.

