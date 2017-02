@POTUS y Dani Rovira

La verdad es que uno se desazona cuando se entera de que la mitad del puesto de la Guardia Civil en Isla Mayor está en prisión por colaborar, presuntamente, en el tráfico de drogas en aquel paisaje en el que se rodó La Isla Mínima, o la condena a un policía nacional en Málaga por explotar a prostitutas en un club. Aunque visto desde otro ángulo, también debemos celebrar que se les detenga y juzgue, lo que sería prueba de que la Justicia funciona. Como esas imágenes de Mas y compañía en el banquillo. Pero lo que importa es el resultado y si hay condenas y se cumplen, porque las condenas no se cumplen solas, por lo que hubo que legislar precipitadamente para que el Tribunal Constitucional asegurara su capacidad sancionadora. Lo cierto es que allí en Isla Mayor el pato salvaje con arroz estaba riquísimo, y las colas de cangrejo de río con un huevo frito también, el blanco del Condado no, aguado, no sabe a nada.

Pero, bueno, mientras la gente tenga a Dani Rovira estamos salvados. ¡Qué genio, la tercera vez que presenta los Goya!, eso es mérito, y ponerse unos tacones rojos, qué hazaña, y el mensaje para Trump (@POTUS), cómo no, fantástico, «qué sepas que la palabra cine se escribe con i latina», panem et circenses, escribió Juvenal en sus sátiras. Si encima roban unas alhajas prestadas por Suárez a las actrices, pues€ el famoseo progre sabe que quiere para sí lo que critica de ti. Lo descubrió Agatha Christie. Otra cosa es la retirada de Aretha Franklin, aunque grabará un disco con Stevie Wonder, ahora en serio, qué maravilla de voz y cuantos matices de ensueño. Y hablaba de ella y de que una de las grandes razones por las que el sexo es de los principales retos de la biología evolutiva es por las aparentes ventajas que tienen las formas de reproducción asexual, pero claro ¿quién renuncia?, díselo a los amigos y amigas, que la bipartición o la partenogénesis es mucho menos costosa.

Y seguimos hablando, ya en Casablanca: «Rick, yo sé bien que aquí se venden visados de salida, pero que usted no ha vendido ninguno. Por esta razón le permito seguir abierto» y matiza Rick: «Y porque le dejo ganar en el casino». «Eso también», concluye Renault. La escena podría haber tenido lugar en Casa Juan-Los Mellizos, en Torremolinos, pero no. Aquí departo con un amigo de que podría ser un negocio establecer una agencia de captura de fugitivos del Reino Unido en la Costa, Shane O´Brien, Stephen Carrlithers, Sarah Panitzke€, daría trabajo a unos cuantos cazarrecompensas y si, además, ampliaran su trabajo a los corruptos bajaría más el desempleo. Los periodistas descubrimos algunos pero cada vez somos menos, qué alegría encontrarme tantos compañeros en el día del patrón, a José Luis Yagüe, 82 años me contemplan, o Manolo J., Juan de Dios, Gonzalo Fausto€ compañeros de otra época que está yéndose en esa transición que nunca acaba. Lo mismo pasa en Cataluña, dicen los registradores de la propiedad refiriéndose a la Hacienda catalana que ésta lleva la nave contra las rocas, qué expresión más romántica, pero ya se sabe cómo terminaban los románticos, con una pistola en la cabeza frente al espejo, como Mariano José de Larra, solo 27 años. Otros también empiezan jovencitos, como esa niña que en la noche recorría calle Larios dando patadas a los tótems de la Universidad, es la kale borroka de acá.

Todo lo contrario que Dcoop, con Antonio Luque y Cristóbal García, presidente y vicepresidente del consejo rector, y demás consejeros, que han puesto la cooperativa a la cabeza de las empresas de la provincia, chapeau. Cristóbal es de Teba y también está en Asaja Málaga(la mayor organización empresarial en número de socios de la provincia), presidida por Baldomero Bellido y con Benjamín Faulí en la secretaría general, uno de los mejores expertos en subtropicales. Pero lo que nos une a todos es la memoria del maestro, Javier Ciézar, y la de su sucesor, Carlos Blázquez, parece que fue ayer. Recuerdo al primero en el Molino Pitoño, allá en Álora, y a Carlos en Horizonte, en la Malagueta, con unas gambas, decía, del pantano del Conde del Guadalhorce. Manuel Machado escribía en Ars moriendi:

Morir es... Una flor hay, en el sueño

que, al despertar, no está ya en nuestras manos,

de aromas y colores imposibles...

Y un día sin aurora la cortamos.

