«Armas de seducción masiva» es (leo en una gran entrevista de Natalia Vaquero), el título del libro de Javier Lesaca a propósito de la publicitación audiovisual que hace el Estado Islámico de sus crímenes. Se está montando (añado) un extraño puzzle cuya imagen final, si la razón no despierta y lo remedia, será la civilización del plató. Las células están ya por todas partes: la realidad existe, para la inmensa mayoría de jóvenes y muchos que no lo son, en tanto sea filmada y aparezca en pantalla, por lo cual todo el mundo va pegado a la cámara, presto a montar un plató en cualquier lugar, con uno mismo de protagonista. El medio ya no es el mensaje, sino un fin, el único fin de cualquier acción, en el que el individuo se realiza, se hace realidad, y logra seducir, o al menos seducirse a sí mismo. Lo real que hay ante la cámara pierde sentido, desaparece: armas de autodestrucción masiva.