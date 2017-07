Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Nuevo ciberataque y May, en precario

The New York Times sintetizaba lo que se sabía sobre el ciberataque desencadenado por el virus Petya, que habría afectado a miles de ordenadores de países tan diversos como Francia, Rusia, Estados Unidos o Ucrania, su lugar de procedencia. Entre las empresas afectadas se encontraban el gigante farmacéutico Merck o la multinacional publicitaria WPP y algunas sociedades habrían pagado "rescate" a los piratas informáticos por un valor total de 9.000 dólares, según expertos en seguridad consultados.

Aunque Clarín alertaba sobre el acuerdo de Gobierno alcanzado entre la primera ministra conservadora, Theresa May, y los 10 diputados unionistas norirlandeses del DUP, el mismo periódico también apuntaba que varios diputados tories están pensando en reemplazarla (ante su posición de debilidad, a la hora de negociar el Brexit). Entre los nombres apuntados destacan el de Philippe Hammond, ministro de Finanzas y partidario de un Brexit blando.



Cómo nos ven

Yihadistas en Palma y Dan Brown apuesta por España

CNN reseñaba la detención de seis personas vinculadas a Estado Islámico, dentro de una operación coordinada entre las fuerzas de seguridad españolas, británicas y alemanas. Concretamente, cuatro de los integrantes fueron detenidos en Palma de Mallorca, un quinto en el Reino Unido y el sexto en Alemania. Desde que se decretara el nivel 4 de Alerta Antiterrorista en España (sobre un máximo de 5), hace ahora dos años, se ha procedido a la detención de 178 yihadistas.

The Bookseller destacaba que la próxima novela del escritor norteamericano superventas Dan Brown, Origen, que se lanzará el próximo mes de septiembre y que volverá a estar protagonizada por el profesor Robert Langdon, transcurrirá exclusivamente en España. Concretamente, la trama novelística comenzará en el Museo Guggenheim, de Bilbao y, de allí, Langdon pasará por Madrid, Barcelona y Sevilla.



Qué se cuece

WhatsApp como distribuidor de noticias y el bot moderador

Una encuesta de Reuters en numerosos países apuntaba que la popular red de mensajería WhatsApp ya no solo se utiliza para conversar con los contactos en cualquier parte del mundo sino que, cada vez más, es un instrumento para compartir noticias€ hasta el punto de poder rivalizar con Facebook. Así, alrededor de la mitad de la muestra, en naciones como Malasia o Brasil, afirmaba haber recurrido a WhatsApp para compartir o discutir noticias€ aunque solo un 3% decía lo mismo, para EEUU. Clases de Periodismo señalaba que The Washington Post acaba de poner en marcha ModBot, una aplicación de software que utiliza inteligencia artificial para moderar los comentarios de los lectores. Dicha tecnología utiliza el aprendizaje automático para filtrar, de forma instantánea, los comentarios que requieren moderación humana y aprobar o eliminar textos de los usuarios, sobre la base de la política de la discusión establecida en el medio.