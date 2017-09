Leer para saber

Los españoles cada vez leen menos. Esta es una de las múltiples ideas que pueden deducirse analizando el estudio que el CIS publicó en 2015, en el cual destaca el dato de que al 42,3% de los españoles no les gusta o no les interesa la lectura. Esto no es solo una simple cuestión de gustos pues en realidad conlleva un gran peligro. Son en los libros y textos en donde encontramos el conocimiento y el saber de primera mano, al evitarlos el ciudadano se ve prácticamente forzado al conocimiento «de segunda mano», narrado por predicadores, o tertulianos. Esto se traduce en la existencia de cristianos que dicen creer en dios pero jamás leyeron la biblia, marxistas que no saben lo que dice El Capital, o feministas que desconocen a las autoras de la primera, segunda o tercera ola. Y desgraciadamente los culpables de esto fueron nuestros maestros, los cuales nos forzaron a leer libros del siglo de oro en vez de enseñarlos que da igual cuales sean tus campos de interés siempre encontrarás un libro para ti. Leer aumenta tu léxico, retrasa el envejecimiento neuronal, ejercita la memoria y te da la oportunidad de ganar a tu cuñado en un debate. Sabiendo esto, ¿te animas a leer?

Cristina Castro. Torremolinos