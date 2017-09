De libros con Miss Vesi

Hace ya un tiempo prudente que comparto mis inquietudes de lector, lector y bibliofilo, con la ´gran Vesela´.

En la presente, hablaré de ´Miss Vesi´, por aquello de otorgarle literatura al asunto.

Miss Vesi me dice que va a comprarse el libro electrónico. Le comunico que me decepciona (perdonen aquellos que apuestan por este formato). Ella dice que es «el progreso». No me convence. Le digo que piense en las pocas librerías que van quedando. Miss Vesi duda. Me consta que ella cree en el libro de papel. Lo sé. Ama el libro. Pero en estos tiempos, absurdo sería hablar de antorchas y linternas. ¿ Y de la luz? Sea lo que sea, que sea por la lectura. Por la buena lectura.

Francisco García Castro

Estepona



¿En qué lío nos han metido?

Estos tíos tienen la vida muy resuelta con nuestro dinero. Están creando problemas para justificar sus cargos.

No cargan con la responsabilidad social que conlleva el cargo y se aburren. Unos ejercen este abuso por activa y otros lo permiten por pasotismo. El niño pastor de ovejas gritó: «que viene el lobo». Los pastorcillos acudieron en su auxilio y descubrieron que no había lobos cuando llegaron. El niño pastorcillo siguió pidiendo auxilio pero los pastores dejaron de acudir debido a las alarmas previas infundadas.

Él se desacreditó y el lobo pudo degollar a todas las ovejas y al pastorcillo. La Generalitat se ha desprestigiado y se ha prestado a ser extinguida.

Bartolomé Florido Luque

Torremolinos