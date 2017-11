Pertinaz identidad

Nos preocupa la pertinaz sequía, pero sin ella España perdería uno de sus signos identitarios. De hecho "pertinaz sequía" es una pareja estable de sustantivo y adjetivo que no existe (creo) en los idiomas del Norte. Sin ese personaje léxico la foto de familia ya no sale. En el fondo se trata de una redundancia pues toda sequía es pertinaz, o sea, la pertinacia en no llover es la sequía, pero la redundancia es otro signo identitario nuestro. Todo esto refuerza la idea de que en España sólo no está claro que sea del todo España el Norte, donde no existe la pertinaz sequía, aunque, por solidaridad, se llame así al hecho de que una temporada llueva menos. En Catalunya, en cambio, hay pertinaz sequia, y mientras esto ocurra no hay secesión posible, sino pertinaz unidad. Ahora todos vuelven a preguntarse qué es ser español, y la respuesta puede estar ahí: ser tan pertinaz como la sequía.