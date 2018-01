Sólo somos incendio

Las nubes del viernes en Málaga obligaban a la pantalla de mi ordenador a ser la única luz del día. Pero de ella brotaban las frases de la semana. Algunas de las reflexiones que caen gota a gota de cal, que no de arena, para hacerse sólidas en nuestro interior, como pilares de estalagmitas en los que apoyarnos para seguir adelante una semana más, son éstas...



El perdón

«Mientras tenga dos manos no estoy arruinado» (Sergi Arola. Cocinero) «Alguien tenía que haber mirado en la sala de espera; que no fue media hora, y eran las Urgencias» (Bernardo Reina, cuñado del paciente que sufrió un ictus en el Hospital de Antequera mientras permaneció sin atención durante cinco horas).

«Señora, usted no tiene la culpa. Tiene todo mi perdón» (Juan Carlos Quer a la madre del presunto asesino de su hija). También el padre de Diana Quer ha dejado esta otra frase: «Mi hija me dijo desde el cielo: Papá, vamos a ayudar a la gente».

«Un análisis de sangre podría detectar hasta ocho tipos de cáncer» (Científicos de la Universidad Johns Hopkins de EEUU que investigan en una prueba denominada «CancerSEEK», según han publicado en la revista Science).



Humor belga

«En la prisión no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente... La única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad, que es lo que garantiza que políticas públicas se puedan desarrollar... Desde la prisión seguro que no podría ejercer» (Carles Puigdemont, o quizá su avatar digital belga, en declaraciones a Cataluña Radio pero dirigidas a Oriol Junqueras en la prisión de Estremera). Las reflexiones de Puigdemont, y más cuando son regaladas mientras las preliminares del Carnaval se están ya celebrando en Cádiz y en Málaga, suman risas al cotidiano festival del humor de la política independentista y, aunque no son risas esperanzadoras como las que provocan los científicos que investigan contra el cáncer, se agradecen en vez de llorar.



¡Yyyhaaaaaaaaa!

«La verdad nunca pasará de moda», (Steven Spielberg, en referencia a su última película, Los archivos del Pentágono, que ya podemos ver en el cine este fin de semana).

«Nos gustaría invitarle al país de mierda de Namibia», (Proveedor de la empresa africana de safaris Gondwana Collection Namibia, dicha como respuesta felizmente irónica a Trump en un vídeo con hermosas imágenes del patrimonio natural de ese país, ShitHole Namibia, cuyo visionado es muy aconsejable y se está haciendo viral en internet. Otra frase que es recomendable destacar del mismo es ésta: «Nuestros elefantes están altamente cualificados para verter toneladas de mierda por todas partes»).

«Yyyhaaaaaaaaa!», (Rafa Nadal, tras despachar al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 6-3 y 6-1 y colarse con contundencia en octavos de final en el Open de Australia).



Piropos

«Señorita, su padre seguro que es un gran arquitecto porque con usted hizo su mejor trabajo», (Piropo dicho por alguien que terminó casándose y teniendo dos hijos con la chica a quien se lo dedicó en los alrededores de la Catedral de Málaga hace 19 años). Quizá esté bien traído, aunque la frase no sea de esta semana, pero sí la campaña de la Junta de Andalucía que pretende erradicar la «fauna urbana» que se permite dirigirse a una mujer para piropearla. Aunque meter en el mismo saco a especímenes de esa fauna como algunos machos vulgares, más homínidos que sapiens, junto a respetuosos poetas galantes, terminará por provocar el rechazo a la medida. A ese respecto, y ya que mencionamos antes uno de los estrenos cinematográficos del fin de semana, copio abajo la reveladora sinopsis promocional de otra de esas películas.



Vaya plan

«Cuatro amigas de toda la vida viajan a Nueva Orleans, redescubren su lado más salvaje y disfrutan bailando, bebiendo, metiéndose en líos y viviendo romances hasta el exceso en una experiencia única capaz de escandalizar a toda la ciudad». La película llega a nuestros cines con el título de Plan de chicas. Y, en definitiva, es la traslación en femenino de comedias habituales con ese mismo planteamiento erótico festivo en las que suelen desbarrar los tíos en despedidas de soltero y trasuntos de semejante enjundia. El afiche promocional, de hecho, suena a ya visto, pero con el género cambiado. En el cartel las cuatro protagonistas babean ante la visión del presunto «paquete» de un «boy», del que sólo vemos sus torneadas piernas y el culo enfundado en un apretado slip. Y entre esas protagonistas hay actrices descomunales de la talla de Queen Latifah o Jada Pinkett (la potente e independiente esposa de Will Smith y madre de sus dos hijos, Jaden y Willow).



Última frase

«Y de pronto entiendes que llevas mucho tiempo girando y aún no tienes ni idea de bailar, que respirar es la parte más fácil de vivir y muchos lo hacemos mal», (Raquel Beck, poeta). Raquel estuvo ayer en Málaga. Conviene recordar hoy el título de su último poemario: Ahora que solo somos incendio...



Porque hoy es sábado.