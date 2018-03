Curiosidades del Domingo de Ramos

Comienza la Semana Santa de Málaga con un Domingo de Ramos extraño. Atípico. Alterado por la lluvia incluso antes de que el primer nazareno pisara la calle. Una lluvia intermitente que lo mismo se retiraba que aparecía a traición, mojando a cortejos, imágenes y espectadores durante 15 ó 20 minutos, para desaparecer de nuevo. Así lo hizo a las 09.30, a las 11.00, a las 12.00, a las 14.30 y a las 23.00 horas. Su insistencia no fue más fuerte que la insistencia de las cofradías, que atrasaron sus horarios y adaptaron algún itinerario para salir. Esta vez, la lluvia no pudo con las procesiones, aunque las condicionó en algunos momentos. También es verdad que no fue una lluvia intensa, sino más bien fina. Lo justo para mojar, pero no para dañar el patrimonio, «para quitar el polvo», como comentaba el más optimista.

Incidentes en la Alameda. La Alameda Principal fue el escenario de dos incidentes poco habituales, pero que alteraron de alguna forma el normal desarrollo de las procesiones. Poco antes de que pasara Pollinica por la Alameda un operario trabajaba contrarreloj para arreglar una tapa de alcantarilla en la rotonda del Marqués de Larios, poniendo cemento para quitar un socavón. Pollinica tuvo que esperar media hora a que terminara. Además, cuando estaba pasando la Humildad, los Bomberos desalojaron la tribuna A de la Alameda para retirar unas ramas del ficus que amenazaban con caerse.

Banda a la fuga. No fue un día tranquilo para Pollinica, que vio cómo una de las tres bandas de su cortejo se marchaba en el tramo final de la procesión. Era la Asociación Musical Santa Cruz (Huelva). El retraso acumulado, con una hora y media más en la calle, provocó su marcha y que la Banda de Cornetas y Tambores de la Victoria, que iba abriendo el cortejo, pasara a ir tras el trono del Señor de la Pollinica.

Crespón negro. El trono de la Virgen de Lágrimas y Favores llevaba un crespón negro en memoria de Ana Bandera, madre de Antonio Banderas y camarera de la Virgen, que falleció en noviembre.

Camuflaje. Un portador de la Virgen de la Merced vio cómo sus zapatos deportivos eran camuflados con cinta negra, de tal modo que tenía casi una bota supletoria de la cantidad de cinta utilizada.