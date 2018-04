Miles de mujeres relatan en Twitter sus agresiones sexuales

Miles de mujeres de distintos ámbitos llevan contando desde ayer en Twitter los casos de agresión sexual que han vivido, lo que ha convertido en tendencia mundial la etiqueta #cuéntalo, una iniciativa de la periodista Cristina Fallarás.



"He arrancado el día proponiendo el #cuéntalo porque creo que CASI TODAS hemos sufrido algún tipo de agresión sexual", escribía ayer Fallarás, unas horas después de que la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de la Manada por abuso sexual y no por agresión sexual suscitara movilizaciones de protesta en toda España.



Miles de mujeres anónimas, pero también del ámbito público, entre ellas periodistas, escritoras y políticas se han sumado con sus historias o cometarios a la iniciativa, entre ellas representantes de Podemos como Irene Montero y Teresa Rodríguez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



El hilo con la etiqueta #cuéntalo rebasa ya los 233.000 mensajes y comentarios.









A los 17 años sufrí maltrato. Durante años tuve pesadillas y tuve que ir acompañada. Eso me marcó para toda la vida. #cuéntalo porque otras no pudieron contarlo.

#cuentalo @LaFallaras #meToo

Yo también he corrido porque me perseguían

Yo también he sido manoseado

Yo también he girado la mirada para evitar ver al hombre que se masturbaba

Yo también miro atrás antes de entrar al portal

Yo también he aguantado miradas obscenas