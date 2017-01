El Marbella FC presenta a sus cuatro fichajes

El Marbella FC presentó ayer de una tacada a las cuatro caras nuevas que han llegado al club blanquillo en este mercado invernal. El vicepresidente y responsable de la parcela deportiva, Raffaele Pandalone, ejerció de maestro de ceremonias para dar la bienvenida al club a Pedro Mérida, Luis Rioja, Danilo Suárez y Ebwelle. Los tres primeros estarán a disposición del técnico, Mehdi Nafti, ya para el encuentro de este domingo en Huelva, mientras que Ebwelle está a la espera de que llegue el tránsfer desde su último club en Eslovaquia.

Pedro Mérida es un delantero centro de 23 años, nacido en Fuengirola, que llega procedente del CD Ejido y que se formó en la cantera del Málaga CF. «El Marbella es uno de los mejores de la categoría y estoy muy contento de dar este paso, tengo muchas ganas de empezar a jugar y hacerlo lo mejor posible», aseguró.

Luis Rioja puede jugar como mediocentro ofensivo o extremo por ambas bandas, tiene 23 años, nació en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y procede del Celta B. Antes había pasado por la cantera del Real Madrid. «Vengo a un proyecto ambicioso en el que espero ayudar lo máximo posible e intentar dar lo mejor de mí. La propuesta me gustó, aquí hay buen ambiente y estoy cerca de casa», explicó. El pasado martes vio al equipo desde la grada en La Línea y sus impresiones fueron buenas. «Me gustó mucho, estuvo muy bien, firme en defensa y muy competitivo ante un equipo de talla mundial como el Inter».

Alain Ebwelle es camerunés, tiene 21 años y juega como extremo por ambas bandas. Procede del Senica de la Primera División de Eslovaquia, y en España estuvo en la cantera del Barcelona, Valencia Mestalla y Castellón. «La experiencia en Eslovaquia ha sido buena pero no me han salido muy bien las cosas, por eso he decidido venir a Marbella donde espero hacer una buena segunda parte de la temporada», dijo. «Tenía más ofertas, pero me gustó este proyecto y decidí venir aquí», aseguró.

Danilo Suárez es uruguayo, tiene 27 años, juega como central, mide 1,90 y procede del CD Maldonado, de la Segunda División de su país. «Después de varias temporadas estaba precisando un cambio y esta propuesta es muy bonita, un gran desafío y una buena opción de abrir puertas y contribuir a los objetivos del equipo.

Como anécdota, nada más llegar a España, en el triangular del pasado martes, hizo pareja en el centro de la defensa con Tissone. «Sí, la verdad es que me sentí muy bien, creo que estuvimos bastante ordenados y con mucha comunicación, salieron bien las cosas».

Por otro lado, el club confirmó ayer la baja definitiva del centrocampista Diego Peláez, quinto jugador que deja el Marbella FC en este mercado invernal.