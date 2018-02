Vibrante triunfo de Daniel Bernal en la III Media Maratón BTT Villa de la Pasa

La pequeña y acogedora localidad de El Borge acogió este fin de semana la III Media Maratón BTT Villa de la Pasa sobre un recorrido de 34 kilómetros que completarían los 1.450 metros de desnivel acumulados positivos concentrados especialmente en dos puertos, el Cerro de El Ejido y el Puerto de Algamiz (situado a más de 800 metros de altitud).

De esta forma, un nutrido pelotón cercano a los 250 participantes afrontó desde la avenida María Zambrano esta tercera prueba puntuable para el Trofeo Apertura de media maratón tras las disputadas en Frigiliana y Almogía.

Una vez conformada las diferentes parrillas de salida en el río Almáchar, y tras un neutralizado de un kilómetro por esta localidad de la Axarquía malagueña, se dio la salida cronometrada. Muy pronto quedó seleccionada la carrera con cinco corredores en cabeza entre los que se encontraban tres invitados pertenecientes a la selección de Kazajistán (Kirilll Kazantsev, Shakir Adilov y Temirlan Mukhamediyanov) junto a Daniel Bernal (Prolongo Al - Andalus) y José Ignacio Rubio (Eshmun Sport Clinic - Makinón). Incómoda presencia de estos corredores para Bernal que no cesó en su empeño de marcharse en solitario en todas y cada una de las duras rampas durante los primeros kilómetros en los que sus rivales mantuvieron el pulso de forma firme.

No fue hasta mediación del Puerto de Algamiz, donde un duro ataque abrió la brecha que a la postre se antojaría definitiva. No obstante, la presión de los corredores kazajos fue incesante y no dio lugar a bajar el alto ritmo de carrera propuesto.

Finalmente, Bernal alcanzó en solitario la pista polideportiva del colegio Antonio Gala con un tiempo de 1 hora, 38 minutos y 37 segundos para alzarse con el triunfo con apenas medio minuto de diferencia respecto Kirill Kazantsev. Shakir Adilov cerró el cajón de la general y el de la categoría élite.