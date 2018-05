El Rincón Fertilidad, pendiente de Gabi Pessoa

La entidad rastrea ya el mercado en busca de otra lateral

Gabriela Pessoa no seguirá en el Rincón Fertilidad la próxima temporada. Al menos, no hay acuerdo por ahora para su continuidad y las posiciones parecen demasiado alejadas para que ambas partes lleguen a un entente cordial. El club mantiene su interés en contar con la primera línea brasileña, pero por ahora el pesimismo es total. No se puede descartar un giro en las negociaciones, aunque a día de hoy parece complicado pensar que Gabi sea la próxima campaña la lateral zurda titular del equipo entrenado por Diego Carrasco.

El club inició las conversaciones con Pessoa el pasado mes de febrero. Se le hizo saber el deseo de ampliar un año más la relación contractual entre ambas partes, pero las semanas han pasado y la lateral derecho brasileña no ha contestado afirmativamente a la propuesta del Rincón Fertilidad.

Según ha podido saber La Opinión de Málaga, Pessoa tiene otras ofertas de cara a la próxima temporada mejores económicamente que la que le ha propuesto el club. La semana pasada, la prensa asturiana hablaba de una de parte del Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón, equipo que hace un par de semanas ganó en el Polideportivo de Ciudad Jardín la Copa de la Reina. Aunque económicamente la propuesta de las asturianas es tentadora, lo cierto es que el Mavi cuenta en esa posición con la cubana Lorena Téllez, por lo que es complicado pensar que Pessoa, pieza clave en el Rincón Fertilidad este curso, esté dispuesta a cambiar de equipo para tener un rol menos protagonista la próxima campaña en la Liga Guerreras Iberdrola.

También hay equipos extranjeros pendientes de Pessoa. Sobre todo hay uno de la Liga de Israel dispuesto a darle mucho dinero a la brasileña y ofrecerle la titularidad en su lateral derecho, algo que Gabi sí vería con buenos ojos.

En el Rincón Fertilidad aguardan una respuesta inmediata para bien o para mal de la brasileña. Gabriela está contenta en el club y en la ciudad, es muy amiga de la portera Alice Fernandes, que llegó a mitad de temporada con un buen informe y la recomendación de la propia Pessoa a Diego Carrasco. También tiene un fuerte vínculo de amistad con Isabelle Medeiros, la extremo derecho que ha firmado el club para el próximo curso.

El técnico Diego Carrasco y la presidenta Pepa Moreno esperan que jugar rodeada de estas dos compatriotas pueda ayudar a que Pessoa reconsidere su postura de irse a otro equipo, aunque las semanas pasan y cada vez parece más difícil que la ex del Pinheiros siga una temporada más en Málaga.

El club, de hecho, rastrea ya el mercado en busca de una sustituta de nivel ante la casi seguro marcha de Pessoa. Después de todos los fichajes que ya han llegado y de la renovación del núcleo duro del actual proyecto, acertar con la lateral derecho titular se antoja clave para que el Rincón Fertilidad sea un equipo competitivo el próximo curso. Por ahora hay que esperar.