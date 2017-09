"Mi reto es consolidar al Unicaja como un club de primer nivel"

Ahora, el Unicaja vuelve a estar en la cúspide y afronta una temporada muy ilusionante, con la vuelta a la Euroliga. Orgulloso de la modernización que ha vivido el club, el Unicaja tendrá un presupuesto de 12 millones de € para ser lo más competitivo posible en pleno cisma en la Liga Endesa

En el mundo del baloncesto desde hace 50 años, en Unicaja Banco desde hace 40 y presidiendo Unicaja Baloncesto -tras una etapa anterior en el consejo de administración- los últimos siete. Eduardo García López (Málaga, 1954) está expectante. El curso arranca ya y, tras un año exitoso con la Eurocup, la vuelta a la Euroliga y una plantilla ilusionante le tienen como a un niño con zapatos nuevos.

El 29 de septiembre de 2010, Unicaja le nombra presidente del club de baloncesto. Es, de hecho, el más longevo en la historia del club desde la reunificación. Si echa la vista atrás, ¿qué balance hace de su mandato?

Es un balance, y con humildad lo digo, positivo. En el aspecto personal. Y en el profesional, creo que las consecuencias al final han sido positivas también. El club ha dado un paso adelante, ha entrado en un periodo de modernidad, tanto en instalaciones como en concepto.

¿De qué se siente más orgulloso a lo largo de estos siete años?

De haberle dado un giro adecuado al club para adaptarnos a los momentos que nos tocan vivir. En 2010 estábamos en plena crisis económica y supimos adaptarnos, con dificultades, a la crisis que se estaba sucediendo, sin grandes tensiones internas ni externas.

¿Qué le queda por hacer?

En un momento difícil como está el baloncesto, pues consolidar al Unicaja como un equipo de primer nivel. Creo que estamos en ese momento. Hay que consolidarlo.

Se le recordará como el presidente de la Eurocup, el que cuadró las cuentas en tiempos convulsos y se apretó el cinturón, el que remodeló Los Guindos, apostó por la cantera en el primer equipo y se alió con los «grandes», como Madrid o Barça...

Bueno€ Todo lo que ha dicho son situaciones que se han producido, son hechos reales.

También se le recordará como el presidente con el que el Unicaja perdió la Licencia A de la Euroliga, el que dejó de llenar el Carpena, no disputó dos play off ACB y otras tantas Copas del Rey o eliminó al filial de la LEB€

Vamos a empezar a analizarlos. Me parece correcto todo lo que se dice, pero quiero analizarlo.

Adelante€

Primero, la Licencia A. No la habíamos comprado, tenía un tiempo de duración. Se hizo un ránking y lamentablemente no estábamos en el número adecuado para lo que la Euroliga quería. Este año ya hemos empezado a corregirlo y estamos ahí por derecho propio. Y esperamos que en un futuro, la realidad nos lleve otra vez a esa situación. La Licencia A no era adquirida, ya nos hubiera gustado. Por otro lado me habla de que el Carpena bajó el número de espectadores. Tenemos que acordarnos qué pasaba en este país en 2010. Desde Marketing y Ticketing se ha analizado el motivo por el que los aficionados dejaron de ir.

¿Cuáles fueron esos motivos?

Hubo una crisis profunda y la gente con dificultades para subsistir dejó a un lado el ocio. Nosotros intentamos darle una seriedad a lo que nos demandaba nuestro público: que los llenos fueran llenos reales. Y lo hemos alcanzado, no sin esfuerzo. Y es cierto que los resultados, en algún momento, no fueron los esperados. Lo reconozco. En estos siete años hemos tenido luces y sombras deportivas. Pero no sólo nosotros. En estos diez años, hubo equipos de Licencia A, campeones de Europa, que ni se clasificaron para la Euroliga. Y eso es la normalidad en un club, con momentos álgidos y otros más dificultosos. Lo importante es superar los malos momentos y creo que lo hemos hecho, junto a nuestros aficionados de siempre. Y logramos vivir momentos como el del año pasado, que son ya inolvidables. Y en cuanto a la LEB, el modelo de tener un equipo en LEB era tan válido como el que actualmente hemos adoptado.

Creíamos que algunos jugadores tenían que dar el paso de salir fuera de nuestro entorno. Y los resultados son espectaculares. Este año tenemos tres canteranos en el primer equipo, tres jugadores formados íntegramente aquí. Y soñamos con que eso se incremente en el futuro. Queremos que haya jugadores que salgan de este entorno nuestro, tan protegido. Estamos satisfechos con las cesiones. Hay jugadores que han madurado y reflexionado y ahora vuelven a casa. Y los que siguen cedidos estamos pendientes de ellos, en contacto con ellos, sus familias y sus agentes. La cantera del Unicaja es, en estos momentos, de ensueño.

¿Cuál es el estado actual de Unicaja Baloncesto?

Desde el punto de vista societario, es una sociedad que pertenece a la Fundación Unicaja, al 100 por 100. Y tiene como espónsor principal a Unicaja Banco. Es una relación perfecta y sólo podemos darle las gracias a Unicaja Banco de que haya esta confluencia, y que siga apoyando al baloncesto. Y, deportivamente, estamos en un momento muy agradable, con una Liga próxima que es un sueño. Competir luego en Euroliga con este formato... Hemos hecho un equipo con suficientes mimbres para esta temporada. Deportivamente, es lo que siempre hemos querido. Y en cantera seguimos trabajando muy duro. Queremos que los chicos sean de Málaga, de Andalucía y de España, por este orden. Y cuando no tenemos esos condicionantes físicos cercanos, hay que recurrir a otros países. Sabemos que el futuro pasa por la cantera, que la cantera sea capaz de tirar adelante del club.

Vaya acierto crear la sección femenina€

Teníamos la obligación de dárselo a la sociedad malagueña. El mundo de la mujer tenía que estar representado en el club y hemos hecho el esfuerzo en todos los sentidos: económico, deportivo y de instalaciones. Estoy satisfecho de ver a chicas que vienen a entrenar con los mismos medios que los chicos. Tienen las mismas instalaciones, equipamientos, servicios médicos€ Estoy convencido de que el baloncesto femenino, gracias también a todos los que ya estaban, con Unicaja abanderando por la fuerza que tenemos, en un plazo de tiempo aumentará el nivel en Málaga. Y el tiempo dirá hasta dónde llegamos. Nos obsesiona dar la respuesta a la sociedad, que los equipos que se forman lo hagan de forma integral: no sólo una formación deportiva, sino humana. Basada en el esfuerzo, la humildad y el trabajo.

¿Qué presupuesto tendrá el Unicaja Baloncesto para la temporada 2017/18?

Un presupuesto que nos permite competir en un plano adecuado para las competiciones que se nos vienen este año. No tengo ningún inconveniente en decir que es un presupuesto que supera el 20-25% al que había anteriormente.

¿Hablamos de unos 12 millones de euros?

Sí, aproximadamente.

Supercopa, ACB, Copa, Euroliga y más de 65 partidos. ¿Está preparado para el reto este Unicaja 2017/18?

El equipo sí está preparado. Y el club ha hecho también un gran esfuerzo. Todos los elementos han hecho un gran esfuerzo: comunicación, marketing, ticketing€ Todos han hecho un grandísimo esfuerzo para ponerse al día y lo han conseguido.

¿Qué pinta tiene el equipo? ¿Le gusta?

Todavía no sabemos el potencial que pueda tener, pero realmente pinta bien. Los jugadores que siguen están muy comprometidos: Alberto, Carlos, Dani, Brooks€ Son jugadores muy comprometidos con el club y para nosotros eso es fundamental. Además de la calidad que sabemos que tienen.

¿Retener a Nedovic, como está el mercado, ha sido el mejor fichaje del Unicaja?

Ha sido una confluencia de querer por todas las partes. Por parte del club, del jugador, de su agencia€ De todos. Una confluencia en el momento adecuado ha dado que podamos disfrutar de un Nedovic que, como él ya ha dicho, puede dar un paso más.

¿Qué me dice de los nuevos?

Son todos ilusionantes€ De Shermadini no vamos a hablar. Fue el jugador más determinante de la pasada Liga. Es un pívot del máximo nivel. Salin es un jugador importante en su selección, una de las sorpresas del Eurobasket. Es joven y tiene un físico perfecto para defender. En ataque tiene puntos y un gran tiro. Dragan Milosavljevic fue una apuesta que hizo el club en su momento.

¿Cuándo fichó a Dragan Milosavljevic? ¿Febrero? ¿Marzo?

Hace tiempo€ Se hizo en el momento que había que hacerlo. Después hubiese sido imposible. Es un jugador con talento. Confiamos mucho en él. Es de esos fichajes en el que nos «despistamos» en plena temporada y fichamos.

¿Qué le dicen los técnicos de McCallum?

Igual que todos los jugadores que hemos fichado, era una primera opción. Cuando tratamos de hacerlo no pudo ser, porque él tenía fresca la opción de la NBA. Exploramos otras posibilidades. Y, en un momento determinado, se puso a tiro. Y lo convencimos.

¿Cuánto dinero ha ingresado el Unicaja por ceder los derechos de Jayson Granger al Baskonia?

Yo nunca hablo de dinero. Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

¿El fichaje de Granger era inabordable para el Unicaja?

No sólo es que fuera inabordable desde el punto de vista económico€ Todo es abordable. Pero hay que ver lo que nos interesaba para conformar el equipo. Y en ese momento ya teníamos a McCallum. Nosotros no vamos a ocultarlo: hemos estado interesados en él y se lo hicimos ver a su agencia.

¿Por qué entonces el chico ha dicho que el Unicaja nunca se puso en contacto con él en este verano?

Normalmente, con independencia de que alguien del club que le conozca personalmente haga algún movimiento, en estas situaciones, el club habla como club con su agente. Su agencia es una agencia con la que hemos tratado en muchas ocasiones. Unas veces con más éxito y otras, con menos. Es una agencia dificultosa, no me importa decirlo. Pero hablamos con ellos en su momento. Y paso página. Como él hay 14.000 jugadores que están en nuestra órbita. Yo sólo pienso ya en los que tenemos, que son los mejores.

¿Cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar este verano a la hora de confeccionar la actual plantilla?

No he tenido ninguna situación tensa ni complicada. Tanto la dirección deportiva, como el entrenador, como los intereses y opciones del club confluían en un 99%, con lo que no hubo dificultades. Éste es un juego complicado. Nos dirigimos a jugadores de gran nivel, estrellas de sus equipos y países. Fichar a Shermadini, tras su final con el Madrid€ Milosavljevic estaba en mercado€ Y así todos los jugadores. La dificultad es buscar el momento y tener claro hasta dónde podemos llegar. Intentamos cuadrar los presupuesto y no gastar más de lo que podemos. Esa es la realidad.

¿Tiene usted mejor o peor sintonía con determinados agentes?

Como podéis observar, el histórico de todos los años es claro. Este año una agencia tiene tres jugadores, pero hace dos años no tenía a ninguno. No estamos fidelizados a ninguna agencia. Sí tengo claro que el que se porta bien con nosotros tiene las puertas más abiertas que otros.

¿Cómo sería una buena temporada para usted?

Una buena temporada para mí sería conseguir pasar a los play off de la Euroliga e igualar lo de la ACB, llegar a semifinales. Y en la Supercopa no hay que descartar nada. Me gusta ganar siempre, hasta a las bolas. Veo todos los partidos de nuestra cantera, cuando puedo. Lo importante es que podamos competir como lo venimos haciendo.

¿Teme que el caso Musli explote y perjudique al equipo?

En absoluto€ Hay cosas en las que nunca que me voy a meter, porque confío plenamente en Joan Plaza. A Dejan le exige porque él sabe que puede hacer muchas más cosas. Mi relación con Dejan es perfecta y sabe que le tenemos mucho cariño y sabemos que él tiene mucho más potencial.

Esta próxima temporada habrá que volver a ganarse una plaza en la pista, siendo el mejor ACB sin Licencia. ¿Teme volver a quedarse fuera del gran mercado del baloncesto actual?

Hay que ser conscientes de dónde estamos y quiénes somos, y qué podemos hacer. Estamos trabajando para establecer una cuota de abonados que sea importante. Y que, estemos donde estemos, sigan apoyando al club.

¿Ha hablado con Jordi Bertomeu sobre la ampliación del torneo y la opción de que el Unicaja tenga plaza?

Hablo con Jordi con bastante asiduidad y está contento de que estemos jugando la Euroliga. ¿Qué va a ocurrir? Le cuesta descubrir sus cartas, porque el mercado es cambiante y hay muchas opciones. En este momento no está del todo claro. Se quiere en un futuro no muy lejano ampliar la Euroliga, en este mismo formato.

¿Puede pensar el Unicaja en un futuro sin Euroliga?

Tenemos que pensarlo siempre. Ahora hay que disfrutar del momento. ¿Del futuro? Pues se hablan de muchas cosas: una ampliación de Euroliga, de una wild card€ de mil circunstancias. Luego está la opción de lograrla por méritos propios. Estamos en disposición de estar ahí permanentemente. No sé qué pasará en el futuro.

¿Tiene vida una Liga ACB de 18 equipos?

Nosotros tenemos una idea clara de lo que es la ACB y, tal y como está hoy en baloncesto, con la NBA fichando europeos€ Este negocio no da para tener 18 clubes. Se necesita que haya un número de clubes suficientes, con presupuestos mínimos y cuentas equilibradas. Hace poco hubo cuatro clubes en concurso de acreedores y eso es muy fuerte. Hay que tener un presupuesto mínimo. El que puede va en Mercedes. El que puede menos va en un Ibiza. Y el que no puede pues va andando. Y si tienes un presupuesto hasta 20 veces menos que otro pues deberás jugar en la LEB o estaremos desvirtuando la competición.

¿Es un órdago o van en serio cuando dicen que quieren fundar una nueva Liga?

Lo que se ha hablado es que vamos en serio. Lo dije públicamente en la última Asamblea de la ACB: hay que explorar otras opciones, incluida una Liga privada.Es factible y lo sabe el CSD.

¿Por qué sale Roca?

Porque cree que puede ser un obstáculo para crear esa nueva ACB.

Pues mucha suerte para esta temporada.

Sí quiero dar las gracias, en estos siete años, a la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, por su constante apoyo al club. A los empleados del club, por el esfuerzo titánico que han hecho para conseguir adaptarse a los tiempos que corren y poner al club en estado de modernidad. Al Ayuntamiento, Junta y Diputación, y a Benahavís y los patrocinadores. Y, sobre todo, a nuestros aficionados: a los que han estado en los momentos de ensueño y en las dificultades.