La velada de Ágatha Ruiz de la Prada y el exministro Zaplana

"Lecturas" dará que hablar en el quiosco rosa con una foto que sorprende en su portada: la de Ágatha Ruiz de la Prada, ex de Pedro J Ramírez, y el exministro Eduardo Zaplana. La cuestión es que ambos han sido pillados mientras disfrutaban de una velada, "cómplices en la noche". Habrá que estar pendiente de cómo evoluciona esta historia. La que tiene en un suspiro a sus fans es Paula Echevarría y el divorcio que no acaba de llegar con Bustamante. Ahora sí, ahora no. Pero parece que ahora sí, según recogen "Semana" y "Diez Minutos", que aseguran que la asturiana ha dicho que no hay marcha atrás. La firma de los papeles estaría motivada, entre otras cosas, por su incipiente noviazgo con el guapo futbolista Miguel Torres.

Volviendo a "Lecturas", la portada da la mayoría del protagonismo a Fran, el exmarido de Belén Esteban, quien sale en tromba contra la "princesa del pueblo". Entre otras cosas la acusa de vetarle en "Supervivientes" y de casarse con él por despecho, ya que ella estaba enamorada de Jesulín de Ubrique. Ahí queda eso? El amigo de la Esteban, Jorge Javier, habla de sus crisis de pareja; y la prima de Rociíto Rosario Mohedano denuncia maltrato psicológico.

Otra princesa, pero con título de verdad, Leonor de Borbón, es la protagonista absoluta de "Hola", quien ha escogido una foto con su padre para ilustrar el reportaje de la entrega del Toisón de Oro. La revista no ahorra en piropos hacia la niña, que con 12 años ha dado muestras de templanza, serenidad y gran madurez durante el acto. "La Princesa Leonor entra en la historia y en los corazones", titulan.

La Familia Real tiene hueco también en "Semana", que aparte de ocuparse de Paula Echevarría también se ocupa de un nuevo noviazgo y con cierto morbo: el de Gonzalo Miró. El hijo de la malograda cineasta Pilar Miró rompió hace poco con Malú y ha sido pillado con una "atractiva rubia" de la que aún se desconoce la identidad.

Los 50 años del Rey Felipe VI merecen un especial en "Diez Minutos", que incluye fotos antiguas y varios reportajes. La revista tiene hueco en portada (aparte del trío Bustamante-Echevarría-Torres) para una ruptura (o supuesta), la de Blanca Suárez y Joel Bosqued. Isabel Preysler también se ha colado para contar que los Boyer, la familia de su malogrado esposo, no acepta la herencia.