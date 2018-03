Carles Puyol y Vanesa Lorenzo, ¿próxima boda?

Carles Puyol y Vanesa Lorenzo forman una de las parejas más estables del panorama nacional. El exjugador del Fútbol Club Barcelona ejerce de padrazo y pareja ejemplar junto a una de las modelos más reputadas de nuestro país a nivel nacional e internacional.



Volcados eN sus hijas, las pequeñas pequeñas Manuela de tres años y María, de dos años, la modelo y el futbolista no descartan tener un tercer hijo, como ha confesado en varias ocasiones Lorenzo.



En cambio, lo de pasar por el altar es otro cantar. Al menos hasta ahora, según había manifestado la modelo en repetidas ocasiones, que lo justificaba por falta de tiempo.



No obstante, las preguntas acerca de un futuro enlace se multiplicaran después de una divertida imagen colgada en Instagram y protagonizada por la pareja. Una espectacular Vanesa, haciendo un guiño sobre su posible boda con Puyol, subía una imagen con un ramo de novia de la boda de Víctor Valdés y Yolanda Cardona, con el comentario "¡Que me ha TOCAO!", seguido de cuatro emoticonos riendo...





Ahora, el futbolista nos ha sorprendido con un insta storie en el que ha etiquetado a la bella Vanesa Lorenzo con un¿Suenan campanas de boda?