Ciudadanos rompe el pacto con Susana Díaz y aboca a Andalucía a un adelanto electoral

Ciudadanos ha constatado esta tarde en Málaga, en una rueda de prensa celebrada en el Hotel Barceló de la capital tras reunirse la Ejecutiva Nacional, la ruptura del pacto de investidura firmado con el PSOE-A en marzo de 2015, lo que se traducirá en un más que probable adelanto electoral de las autonómicas tras una legislatura que ha durado tres años y medio. Así lo ha confirmado el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, quien ha señalado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y su partido, "han agotado la paciencia de los andaluces y también de Cs".

Marín ha señalado que ha sometido un informe sobre el pacto de investidura a sus compañeros de Ejecutiva, un documento aprobado por unanimidad y que se hace después de que el pasado martes, en la comisión de seguimiento bipartita del acuerdo de investidura, el PSOE anunciase, según sus palabras, que no tenía intención de cumplir las medidas que quedan por concretarse. Ha asegurado que los socialistas andaluces no quieren hablar de regeneración democrática.

"Ya les he dicho a mis compañeros que sencillamente no hay ninguna voluntad de diálogo, de plantear ningún calendario, de hablar de ningún tema que tuviera que ver con eliminar privilegios en Andalucía, con hacer que el voto de los andaluces valga exactamente igual, con eliminar puertas giratorias, con poner en marcha la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, con poner en marcha una Ley de Subvenciones para acabar con el amiguismo a la hora de otorgarlas, ni de muchas otras cuestiones", ha reflexionado. "Esto nos lleva a plantear una situación que no queríamos, pero el PSOE ha roto el acuerdo por sus incumplimientos de investidura", ha añadido.

También ha explicado que considera que el PSOE no sólo ha defraudado a los andaluces, sino también a Ciudadanos. "Cuando se trata de hablar de regeneración, el PSOE da un portazo, huye del debate, de hablar, de eliminar privilegios y de muchas otras cuestiones que tengan que ver con justificar lo injustificable, es hacer responsables a los que cumplen al 100% con sus compromisos de los incumplimientos de la señora Díaz y del PSOE, entendemos que esta situación no podía mantenerse", ha recalcado.

Además, ha señalado que el PSOE rompe el pacto de investidura sin "dar una sola explicación", aunque él si dice tener una: "La Señora Díaz a lo único que le tiene miedo es al calendario judicial, a la sentencia de los ERE". También habló de las consecuencias de la comisión de investigación que analiza, entre otras cosas, el dinero que algunos dirigentes autonómicos se gastaron en clubes de alterne. "El PSOE nos dijo en la reunión del martes que no tenía voluntad política de cumplir ninguno de los acuerdos que quedaban pendientes", ha precisado.

Marín ha tenido tiempo de sacar pecho de algunos de sus logros, como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de haber bajado la presión fiscal o de aumentar recursos para sanidad, dependencia y otras políticas sociales. "Estamos orgullosos de ellas, nos ha costado mucho arrancárselas al PSOE", ha precisado.

El Comité Ejecutivo Nacional de Cs ha estado presidido por el presidente del partido, Albert Rivera, y en la rueda de prensa ha acompañado a Marín el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas.