Juanma Moreno pasó a la historia de la Universidad de Málaga

Durante la inauguración del curso académico andaluz que también conmemoró el 50 aniversario de la Universidad de Málaga (UMA), Juanma Moreno podía haber contado que en su etapa de estudiante pasó a la historia de esta institución académica.

El presidente de la Junta de Andalucía y barón de referencia del PP nacional fue pionero en su juventud al convertirse en vicedecano de su facultad, la de Ciencias de la Educación, por la cuota de alumnos. Incluso, formó parte de la Junta de Gobierno de la propia Universidad. Sin embargo, dejó sus estudios de Magisterio y Psicología incompletos para centrarse en la política.

Hace tres décadas, Moreno subió de repente como la espuma en Nuevas Generaciones -la presidió a nivel provincial, regional y nacional- y en 1995 llegó a ser incluido por Celia Villalobos en las listas con las que el PP accedió a una alcaldía de Málaga que aún sigue en sus manos. De hecho, Moreno se estrenó ese año como concejal.

En el campus malagueño de Teatinos se encuentra el germen político de los andaluces del PP que ahora controlan el aparato de calle Génova junto a Feijóo

Precisamente, en el campus malagueño de Teatinos se encuentra el germen político de los andaluces del PP que ahora controlan el aparato de calle Génova junto a Alberto Núñez Feijóo. En la primera mitad de los 90, Juanma Moreno era un líder estudiantil que atrajo hacia Nuevas Generaciones a estudiantes como el propio Elías Bendodo.

Lo recuerda otro de los jóvenes del partido que acompañó -como Bendodo- a Juanma Moreno en aquellas furgonetas alquiladas con las que se recorrieron España para promocionarlo a contracorriente, como aspirante al liderazgo nacional de Nuevas Generaciones. Este no es otro que Juan Jesús Bernal, quien se encontraba en la Facultad de Derecho en aquellos tiempos en los que el actual coordinador general del partido se acercó a gente que ya pertenecía a Nuevas Generaciones.

A principios de los 90, Moreno encabezó un colectivo estudiantil que le restó poder a las asociaciones de izquierda y atrajo hacia Nuevas Generaciones al propio Bendodo

O sea, a Bernal, Mariví Romero o el gran amigo y entonces vecino de Juanma Moreno, Fran Oblaré. Todos ellos solían cruzar el aparcamiento que separaba Derecho de Psicología, que era dónde estudiaba Moreno, para encontrarse con el actual presidente andaluz, quien era especialmente conocido en el campus por su condición de mandamás de la Asociación Popular de Estudiantes y consiguió restarle poder a otros colectivos juveniles cercanos a la izquierda.

El inicio del presente curso universitario ha llevado a Juanma Moreno a ese mismo campus y en otra de sus facultades, la de Informática y Telecomunicaciones, dio la orden en nombre del Rey de España para que se diera por comenzado este nuevo ejercicio. Sin embargo, en su discurso no se prodigó en aquellas vivencias. Y eso que se apoyó en el tono bromista que suele adoptar al referirse a los 50 años de trayectoria que conmemora este 2022 la Universidad de Málaga: «50 años no es nada, yo estoy ya en los 52 años y estoy estupendo, por lo menos yo me siento estupendo, otra cosa es lo que proyecte», dijo casi 30 años después de haber sido un líder estudiantil que cambió los estudios por la política.