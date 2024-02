La Junta y el Gobierno cofinanciarán barcos con agua si la sequía lo requiere

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han acordado cofinanciar la llegada de barcos con agua a la comunidad si la situación de sequía lo requiere, de una forma similar a la pactada con Cataluña, con recursos que procederían de desaladoras que no están ahora a pleno rendimiento y que no son titularidad del Estado.

Este es el principal acuerdo al que han llegado este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecologica, Teresa Ribera, que se han reunido en Sevilla para abordar soluciones a la dura situación de sequía que afronta la comunidad.

Como último recurso

Esta medida sería "el último recurso" en caso de necesidad, pero el Estado financiaría la producción de agua en la desaladora y su conexión al barco, mientras que el Gobierno andaluz se haría cargo del transporte hasta el puerto, que en Andalucía sería el de Málaga, Algeciras (Cádiz) o Carboneras (Almería), que estarán preparados.

El Ejecutivo central tiene localizadas algunas desaladoras del Mediterráneo que no están a pleno rendimiento, y que no son de titularidad pública. La ministra no ha querido desvelar de cuáles se trata, aunque la Junta tiene trabajos avanzados con la desaladora de Escombreras, en Cartagena (Murcia).

Gasto de 5 millones al mes

La Junta trabaja con un escenario de llegada de un barco diario a la comunidad, con hasta 100.000 metros cúbicos de capacidad, y el gasto de 5 millones al mes, que supondrían unos 20 millones durante la época veraniega.

El Gobierno central asumiría el precio del agua desalada en la planta de origen, que oscila entre los 60 y 70 céntimos por metro cúbico, y de la infraestructura para conectar la desaladora al barco, según la ministra.

Llenar un barco de 100.000 metros cúbicos podría suponer 70.000 euros y transportarlo unos 170.000 euros, según esas cifras.

Los dos dirigentes han destacado que sería la última opción, el "recurso límite", según Moreno, quien ha explicado que la Junta está trabajando con operadores y acondicionando los puertos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención ante la prensa. / EFE

La situación de la costa malagueña en verano es la más importante, ya que triplica o cuadruplica su población, con un consumo de 1 hm3 al día, "una barbaridad".

Andalucía trabaja con todos los escenarios, incluso con "el más terrorífico", que tampoco llueva en primavera.

Desalación y calendario de obras

Además, en desalación, se van a aprovechar mejor los recursos en Almería para aumentar la capacidad de agua, con 5 hm3 más de una de las desaladoras del Valle del Almanzora. En Málaga también se trabajará para incrementar la capacidad de desalación de la depuradora del Atabal, si es necesario.

También se van a "impulsar y calendarizar" las obras de interés estratégico de ambas administraciones que están pendientes.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera / EFE

Sobre la desaladora de la Axarquía malagueña, comarca especialmente afectada por la sequía, la ministra ha explicado que un proyecto de esas características no podría estar en funcionamiento antes de 2027 o 2028.

Respecto a la situación del Valle de los Pedroches por la falta de agua potable, cuyos vecinos estaban concentrados a las puertas del Palacio de San Telmo, la ministra ha dicho que se está trabajando para responder "lo más rápido posible".

Ribera ha destacado la importancia de trabajar en conjunto entre ambas administraciones para afrontar "momentos complicados" que pueden llegar por la sequía. Moreno ha compartido el diagnóstico y ha resaltado el esfuerzo coordinado para solventar el déficit hídrico.

Las reuniones de los equipos seguirán semanalmente para avanzar en estos trabajos.