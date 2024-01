El agua en barcos empezaría a llegar a finales de junio al Puerto de Málaga, si la lluvia no reduce la sequía. Así, las precipitaciones que se produzcan desde ahora hasta los albores del verano resultarán decisivas para que la Junta de Andalucía ponga o no en marcha "las medidas más extremas y más paliativas" que contemplan su plan para atajar el déficit de recursos hídricos existente.

Así lo manifestó la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Patricia Navarro. "Si vemos que a final de este semestre no ha llovido, se pondrían en marcha esos barcos que traerían agua y podrían desembalsar en el puerto de Málaga", subrayó.

No obstante, Navarro recordó que lo ideal sería "evitar esta medida in extremis". "Para que ese hito no se produzca es necesario que tengamos las precipitaciones suficientes, pero si no llueve tenemos que estar preparados también para ello y se está analizando toda la red de conexiones con el puerto para ver el estado en el que se encuentran", explicó.

Igualmente, la delegada provincial del Ejecutivo autonómico recordó que "esta red de conexiones está hecha desde hace ya unos años, y evidentemente hay que comprobar que tienen el estado óptimo para hacer estos trasvases y transferencias de agua".

Asimismo, Navarro detalló que se debe tener en cuenta al mismo tiempo "la capacidad de las propias tuberías para que puedan asumir esa cantidad de agua que lleven los barcos".

Obras en marcha

Durante su comparecencia, la delegada de la Junta se refirió a las obras que están ya en marcha en la provincia una vez que la lucha contra la sequía "es una de las absolutas prioridades que tiene el Gobierno andaluz en estos momentos".

Así, Navarro tuvo presente que "el pasado lunes, autorizó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el aumento de la capacidad de interconexión entre Málaga y la Costa del Sol occidental con el sistema Guadalhorce-Limonero en la estación de bombeo de Rojas, lo que ofrecerá una mayor garantía de abastecimiento a más de 600.000 malagueños".

En esta línea, la delegada recordó que también "se acomete ya la modernización y ampliación de la desaladora de Marbella para pasar la capacidad de tratamiento de seis a doce hectómetros cúbicos y se prevé la futura instalación de una desaladora portátil en esta misma infraestructura para aportar ocho hectómetros cúbicos más, sumando en total veinte hectómetros cúbicos".

Asimismo, Navarro añadió que el plan de sequía de la Junta incluye "desalobradoras portátiles para tener más agua de calidad en diferentes zonas de la provincia", procedente fundamentalmente de pozos en los que actualmente no se puede extraer agua por los niveles de salinidad y de profundidad". "También incorpora este plan de sequía plus otras medidas para seguir incorporando nuevas estaciones depuradoras con tratamientos terciarios para poder extraer agua regenerada para usos agrícolas, urbanos o industriales", incidió la delegada de la Junta.