La Junta defiende que las restricciones en el llenado de piscinas son "revisables" y aboga por no prohibirlo taxativamente "como Cataluña"

Ante la posibilidad de que las piscinas de las comunidades de vecinos y de los domicilios privados no puedan llenarse este verano mientras los turistas sí disfrutan de este tipo de baños en los hoteles, la Junta de Andalucía optó por no decantarse de forma contundente por el actual escenario de restricciones y defendió que estas medidas son "revisables". En este sentido, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, abogó por no prohibir el llenado de piscinas taxativamente "como sí ha hecho Cataluña" y recordó que "hay que ver cómo evolucionan las lluvias y las infraestructuras hidráulicas comprometidas" para decidir si se mantienen las prohibiciones que afectan a las piscinas privadas.

En relación a la permanencia de estas restricciones, el portavoz de la Junta no perdió de vista la posibilidad de relajarlas allí dónde lleguen a aplicarse y dijo que "lo primero que hay que ver es cómo evolucionan las temperaturas, si vuelve a llover más o no; y cómo evolucionan las infraestructutras hidráulicas comprometidas, no sólo por la Junta de Andalucía sino de manera muy especial también por el Gobierno de España, que tiene algunas tareas pendientes aún por ejecutar".

En esta línea, recordó que "la posición de la Junta de Andalucía no ha sido la de prohibir taxativamente, como ha pasado en Cataluña, sino que existen algunas excepciones: no sólo las de las piscinas de los complejos turísticos, también las de los centros deportivos o las que tienen fines terapéuticos".

Asimismo, Fernández-Pacheco insistió en que "las medidas que toma la Junta de Andalucía son revisables". Y, a este respecto, precisó que "la Junta no toma medidas unilaterales en lo que tiene que ver con las cuencas que son de su competencia, pues lo hace reuniendo a las cuencas, dialogando con ellos y es la propia cuenca hidrográfica -con la participación de los agentes implicados- la que hace las recomendaciones a los ayuntamientos, que a su vez son los competentes en materia de suministro".

"Vamos a ver cómo evoluciona todo, la realidad climatólogica es cambiante y entendemos que las medidas deben serlo también", apuntó Fernández-Pacheco para manifestar la postura del Ejecutivo autonómico.

Pacto estatal por el agua

El Gobierno andaluz aprobó en su reunión de este martes una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Agua, que se conmemora este viernes 22 de marzo. En relación a la lucha contra la sequía que se lleva a cabo en esta comunidad autónoma, Fernández-Pacheco celebró que las últimas lluvias hayan ayudado situando en un 29,17% de su capacidad a los embalses andaluces pero abogó por no relajar las actuaciones que se llevan a cabo. "Es buena tendencia pero, aunque llueva y ojalá siga haciéndolo, el Gobierno andaluz va a seguir adelante con las obras hidráulicas que Andalucía necesita; también consideramos necesario alcanzar un pacto nacional por el agua, como aquel al que se llegó en Andalucía en 2020, pues con voluntad todo se puede", recalcó el portavoz.

Desaladora de Marbella

Además, al orden del día del Consejo de Gobierno se asomó una de las actuaciones en materia hídrica que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en la provincia de Málaga. Dado que las obras de emergencia que se están ejecutando en virtud de los decretos de sequía pasan por estas reuniones para que el Ejecutivo autonómico tome conocimiento de ellas, esta vez le tocó el turno a la ampliación de la desaladora de Marbella. En estos momentos, se está trabajando en una mejora encaminada a duplicar su capacidad, que pasaría de 6 a 12 hectómetros cúbicos antes de este verano. Y de hecho, fuentes del Gobierno andaluz recordaron a este respecto que estas primeras obras están en su recta final y muy próximas a su finalización. Más adelante, se procederá a acometer una nueva ampliación con el objetivo de que la desaladora marbellí alcance una capacidad de 20 hectómetros cúbicos -más del triple que la actual- antes de que concluya el presente año.

En relación a las mejoras en la desaladora marbellí, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, recordó sin perder de vista la temporada alta turística "la presión que de aquí a una semanas va a tener la Costa del Sol en relación al número de usuarios por el incremento de su población". Y, respecto a la declaración como obra de emergencia alumbrada por el Consejo de Gobierno en relación a esta infraestructura, aseguró que esta consideración responde única y exclusivamente a una decisión adoptada "por los técnicos".