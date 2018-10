"Queremos que la gente se traslade a la época en la Fiesta del Monfí"

La XVI edición de este encuentro cultural se celebra este fin de semana y lo hace con cambios en su estructura para trasladar al visitante más aún a la época. El tradicional zoco se mantiene de manera secundaria y en su lugar se acogen puestos más específicos del momento.

Cútar celebra este fin de semana la Fiesta del Monfí, ¿cómo se presenta?

El fin de semana va a ser muy entretenido porque habrá muchas actividades. La gente disfruta por como está planteado y este año hemos hecho algún cambio. Ya está muy visto el zoco y nosotros queremos que los puestos sean más exclusivos y de artesanía tradicional. Le hemos dado una temática más real de lo que se hacía en la época con talleres, exposiciones, una biblioteca con libros antiguos, oficios y, en definitiva, que tenga vida y crear un marco de teatralidad dento de la fiesta.

Los puestos del zoco tendrán su sitio pero los artesanos tienen que reunir ciertas características y los del pueblo seguirán vendiendo sus productos; el mango, aguacate, uva, pasa chacina o dulces típicos siguen.

¿Qué se busca con esta evolución en el formato?

Hacer la fiesta más real, que la gente se traslade a la época. Tienen mucha relevancia las conferencias y conciertos y en la calle se lleva a cabo todo como cetrería, vuelo de aves, torneo de ajedrez, ver las estrellas con un telescopio...Todo tiene su razón de ser ya que los árabes nos enseñaron mucho. Recreamos que la gente aprenda lo que fue la cultura andalusí y conozcan el municipio.

Una fiesta que apuesta por la cultura, ¿siempre ha sido así?

Los inicios fueron buenos y por eso estamos aquí pero claro que ha habido una evolución y siempre enfocada a la cultura. Ese es el objetivo ,seguir enfocando la fiesta al tema cultural.

¿Cree que se conoce lo suficiente la cultura andalusí?

Yo creo que no se conoce apenas nada. La cultura andalusí son las tres poblaciones, tres culturas, cada una con su religión que engloba el judio, cristiano y musulmán. Hubo una conviviencia con mucha relevancia en Andalucía y quedó un legado muy importante y eso es lo que hay que poner en valor, saber de dónde venimos y a dónde vamos.

En el año 2003, en los muros de una casa del pueblo se hallaron tres manuscritos árabes, fue un hallazgo muy importante y uno de los libros era un corán; uno de los cinco más viejos que existe. Yo creo que es un dato importante, en aquellas tierras ha vivido gente durante muchos años y el pueblo sigue manteniéndose. Este año también es muy importante la conferencia que darán Maribel Calero y Esther Cruces. Maribel es historiadora medieval en la universidad y Esther Cruces es la directora del archivo provncial de Málaga que es donde están los manuscritos de Cútar. En este tiempo se han hecho estudios sobre los manuscritos y son ellas las que nos hablarán el domingo de ello.

¿Qué le diría a quien aún no ha ido a la Fiesta del Monfí?

Le diría que se acerque para conocer el municipio, dónde está situado y cómo es. En referencia a la fiesta, está llena de estímulos y es una fiesta muy improvisada en la que se intenta que haya una gran participación activa. Siempre está el mago, el cuenta cuento o hay algún tipo interacción en la calle, un paseo en burro o exposiciones.

Es un pueblo pequeño pero hay mucha diversidad y es bueno decirlo porque el pueblo sigue con sus habitantes y se transforma con sus nuevos vecinos los europeos.

¿Qué más destacaría del municipio?

El encanto que tiene ya de por si, su clima, el paisaje entre montañas. Nada más eso te impacta y merece la pena conocerlo. Además de la tranquilidad, se vive con la naturaleza y todos los productos agrícolas que se sacan de ahí como el mango o el aguacate.

La agricultura y la pasa,uno de los sectores tradicionales. ¿Se apuesta por esta línea?

No nos centramos en ningún sector y estamos en todos porque al final te va llevando lo que surge. Ahora tenemos el tropical y la gente es lo que pone ya que es muy rentable y se hace bien. La pasa es un producto antiguo que no se ha reconvertido y todavía se hace con los métodos tradicionales, necesita mucha mano de obra y encarece mucho el producto. No le veo mucho futuro y me gustaría equivocarme. Ahora le han dado el reconocimiento como patrimonio agrícola mundial pero ¿cómo se motiva para seguir cultivando ese producto bueno o la uva moscatel? La pasa y la tradición se está perdiendo todos los años y la uva tampoco está bien comercializada.

¿Cuáles son los próximos proyectos?

Lo más inmediato es la piscina municipal. Todos los pueblo de alrededor tienen y nosotros ya es una realidad que tendremos; era una asignatura pendiente. Un poliderpotivo también, ya que teníamos una carencia deportiva, y vamos a abrir el museo de los moriscos. Son tres obras muy importantes junto a seguir embelleciendo el pueblo ya que una de las razones por las que viene el turismo es porque el pueblo gusta a la gente porque lo cuidamos.