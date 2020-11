El Ingenio celebra su 20 Aniversario con una reforma integral de sus instalaciones

Tras su inauguración en el año 2.000, el Centro Comercial El Ingenio, actualmente gestionado por MVGM, se convirtió en un referente en la costa del sol oriental de Málaga y parte de la provincia de Granada, no sólo por su oferta comercial, sino también por su arquitectura y decoración temática, inspirada en la industria azucarera del siglo XIX. Tras 20 años de andadura, desde Sociedad Azucarera Larios Patrimonio S.L., perteneciente al Grupo Sociedad Azucarera Larios, se decidió apostar por realizar una reforma integral, con una inversión de más de 17.000.000 millones de euros, para adaptar El Ingenio a las nuevas exigencias del sector y proyectar el centro del futuro.

La reforma ha sido diseñada por el mismo estudio de arquitectura que realizó el diseño original, BSV Arquitectos. Su proyecto debía adecuarse a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del edificio, ofrecer a los operadores espacios atractivos y adaptados a sus nuevas necesidades, así como mejorar el componente experiencial y los servicios al cliente, todo ello mejorando la estética del Centro, pero sin perder su identidad. Dichos objetivos se han visto sobradamente cumplidos y han situado a El Ingenio como uno de los centros más característicos y con elementos más singulares no sólo de la provincia de Málaga, si no del territorio nacional.

Sin embargo, la característica más singular del centro y que capitanea la esencia de su cambio, es la clara apuesta por el ocio familiar y la renovación tecnológica. El Ingenio ha incorporado en su zona exterior un nuevo parque infantil, cuya peculiaridad principal es que cuenta con una torre de 13 metros, en la que se encuentran dos grandes toboganes, así como otros elementos jugables diferenciales. Además, en el interior del Centro se ha creado una nueva ludoteca, con una estética que da color a la identidad del Centro y que combina elementos de juego digitales y tradicionales. A todo ello se suman las pantallas de gran tamaño que se han incorporado en puntos estratégicos del Centro, destacando entre ellas la que se ha incorporado en la Plaza de Restauración, que cuenta con juegos interactivos y realidad aumentada que sorprenden a los visitantes de El Ingenio. Por supuesto, también debemos tener en cuenta la reforma integral de los cines MKS Cinesur y la incorporación de un nuevo operador de ocio como Sould Park.

La renovación también se ha hecho patente en otros servicios muy valorados por los clientes, como son un nuevo Punto de Información, los aseos y las áreas de descanso exteriores e interiores, que aportan confort a la visita de los clientes. A estos se suman cambios en el interior como la restructuración de la comunicación vertical, la reducción de columnas, renovación de los frentes de locales y los nuevos lucernarios y solería. En el exterior, destacan las reformas en el parking, que incorpora nuevas plazas familiares, señalética y puntos de recarga para coches eléctricos. Además, se han realizado mejoras en el exterior del edificio: cambios en la estética de la fachada, solería, nueva imagen corporativa, nueva iluminación y arquitectura lumínica, y accesos con doble puerta. Todo ello contribuye a favorecer la inmersión en un nuevo concepto, que marca un antes y un después en el Centro.

Por todo esto, podemos decir que tras su reforma, El Ingenio ha pasado de ser un centro comercial a un lugar de destino por sí mismo, adaptado plenamente a las nuevas tendencias de consumo y convirtiéndose en un auténtico generador de experiencias.